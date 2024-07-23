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Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на Украине - РИА Новости, 23.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/rada-1961455091.html
Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на Украине
Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на Украине - РИА Новости, 23.07.2024
Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на Украине
Верховная рада Украины во вторник поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации в стране на 90 дней - до 9 ноября, сообщил украинский... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:20
2024-07-23T14:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
владимир путин
верховная рада украины
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины во вторник поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации в стране на 90 дней - до 9 ноября, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк. "Парламент поддержал продление действия военного положения на 90 дней. Соответственно с 12 августа по 9 ноября. 339 (голосов - ред.) за продолжение военного положения. Далее нужна только подпись Владимира Зеленского", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.
https://ria.ru/20240723/general-1961438983.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на Украине

Рада поддержала продление военного положения и мобилизации в стране до 9 ноября

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины во вторник поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации в стране на 90 дней - до 9 ноября, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк.
«
"Парламент поддержал продление действия военного положения на 90 дней. Соответственно с 12 августа по 9 ноября. 339 (голосов - ред.) за продолжение военного положения. Далее нужна только подпись Владимира Зеленского", - написал он в своем Telegram-канале.
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Ранее Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВерховная Рада Украины
 
 
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