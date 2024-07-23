https://ria.ru/20240723/rada-1961455091.html

Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на Украине

Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на Украине - РИА Новости, 23.07.2024

Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на Украине

Верховная рада Украины во вторник поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации в стране на 90 дней - до 9 ноября, сообщил украинский... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T14:20

2024-07-23T14:20

2024-07-23T14:20

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины во вторник поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации в стране на 90 дней - до 9 ноября, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк. "Парламент поддержал продление действия военного положения на 90 дней. Соответственно с 12 августа по 9 ноября. 339 (голосов - ред.) за продолжение военного положения. Далее нужна только подпись Владимира Зеленского", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.

https://ria.ru/20240723/general-1961438983.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины