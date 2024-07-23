https://ria.ru/20240723/pvo-1961439913.html

ПВО за сутки сбили 151 украинский беспилотник

ПВО за сутки сбили 151 украинский беспилотник - РИА Новости, 23.07.2024

ПВО за сутки сбили 151 украинский беспилотник

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 151 украинский беспилотник, 15 снарядов РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T13:09

2024-07-23T13:09

2024-07-23T13:26

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 151 украинский беспилотник, 15 снарядов РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 151 беспилотный летательный аппарат, в том числе 82 над территорией Российской Федерации", - говорится в сообщении.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ за сутки уничтожили подвижную радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ68 и цех производства дронов ВСУ, а также поразили скопления живой силы и техники противника в 138 районах.Всего с начала спецоперации было уничтожено 630 украинских военных самолетов, 278 вертолетов, 28 269 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16 638 танков и других боевых бронированных машин, 1382 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12 294 орудия полевой артиллерии и минометов, 23 977 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240723/minoborony-1961364296.html

https://ria.ru/20240720/bespilotnik-1960874690.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия