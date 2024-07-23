https://ria.ru/20240723/pvo-1961439913.html
ПВО за сутки сбили 151 украинский беспилотник
ПВО за сутки сбили 151 украинский беспилотник - РИА Новости, 23.07.2024
ПВО за сутки сбили 151 украинский беспилотник
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 151 украинский беспилотник, 15 снарядов РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T13:09
2024-07-23T13:09
2024-07-23T13:26
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 151 украинский беспилотник, 15 снарядов РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 151 беспилотный летательный аппарат, в том числе 82 над территорией Российской Федерации", - говорится в сообщении.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ за сутки уничтожили подвижную радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ68 и цех производства дронов ВСУ, а также поразили скопления живой силы и техники противника в 138 районах.Всего с начала спецоперации было уничтожено 630 украинских военных самолетов, 278 вертолетов, 28 269 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16 638 танков и других боевых бронированных машин, 1382 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12 294 орудия полевой артиллерии и минометов, 23 977 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240723/minoborony-1961364296.html
https://ria.ru/20240720/bespilotnik-1960874690.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
ПВО за сутки сбили 151 украинский беспилотник
Российские средства ПВО за сутки сбили 151 украинский беспилотник
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 151 украинский беспилотник, 15 снарядов РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции
, 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США
и 151 беспилотный летательный аппарат, в том числе 82 над территорией Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ за сутки уничтожили подвижную радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ68 и цех производства дронов ВСУ
, а также поразили скопления живой силы и техники противника в 138 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 630 украинских военных самолетов, 278 вертолетов, 28 269 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16 638 танков и других боевых бронированных машин, 1382 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12 294 орудия полевой артиллерии и минометов, 23 977 единиц специальной военной автомобильной техники.