Рейтинг@Mail.ru
ПВО за сутки сбили 151 украинский беспилотник - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 23.07.2024 (обновлено: 13:26 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/pvo-1961439913.html
ПВО за сутки сбили 151 украинский беспилотник
ПВО за сутки сбили 151 украинский беспилотник - РИА Новости, 23.07.2024
ПВО за сутки сбили 151 украинский беспилотник
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 151 украинский беспилотник, 15 снарядов РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T13:09
2024-07-23T13:26
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 151 украинский беспилотник, 15 снарядов РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 151 беспилотный летательный аппарат, в том числе 82 над территорией Российской Федерации", - говорится в сообщении.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ за сутки уничтожили подвижную радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ68 и цех производства дронов ВСУ, а также поразили скопления живой силы и техники противника в 138 районах.Всего с начала спецоперации было уничтожено 630 украинских военных самолетов, 278 вертолетов, 28 269 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16 638 танков и других боевых бронированных машин, 1382 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12 294 орудия полевой артиллерии и минометов, 23 977 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240723/minoborony-1961364296.html
https://ria.ru/20240720/bespilotnik-1960874690.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
ПВО за сутки сбили 151 украинский беспилотник

Российские средства ПВО за сутки сбили 151 украинский беспилотник

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 151 украинский беспилотник, 15 снарядов РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 151 беспилотный летательный аппарат, в том числе 82 над территорией Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
ПВО за ночь сбила 25 украинских беспилотников
Вчера, 07:27
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ за сутки уничтожили подвижную радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ68 и цех производства дронов ВСУ, а также поразили скопления живой силы и техники противника в 138 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 630 украинских военных самолетов, 278 вертолетов, 28 269 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16 638 танков и других боевых бронированных машин, 1382 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12 294 орудия полевой артиллерии и минометов, 23 977 единиц специальной военной автомобильной техники.
Наземный модуль помех - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
В Смоленской области сбили украинский беспилотник
20 июля, 08:17
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала