https://ria.ru/20240723/putin-1961486173.html

Путин назвал наиболее значимую составляющую отношений России и Китая

Путин назвал наиболее значимую составляющую отношений России и Китая - РИА Новости, 23.07.2024

Путин назвал наиболее значимую составляющую отношений России и Китая

Энергетическое сотрудничество является одной из наиболее значимых составляющих отношений России и Китая, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T15:07

2024-07-23T15:07

2024-07-23T15:15

китай

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Энергетическое сотрудничество является одной из наиболее значимых составляющих отношений России и Китая, заявил президент России Владимир Путин."Отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой динамично развиваются в русле всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Одной из наиболее значимых составляющих этих отношений традиционно является энергетическое сотрудничество, которое за последнее время стало особенно насыщенным и продуктивным", - говорится в обращении российского президента участникам, организаторам и гостям VI Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

https://ria.ru/20240723/gaz-1961350933.html

китай

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, россия, владимир путин