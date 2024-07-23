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Путин назвал наиболее значимую составляющую отношений России и Китая - РИА Новости, 23.07.2024
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15:07 23.07.2024 (обновлено: 15:15 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/putin-1961486173.html
Путин назвал наиболее значимую составляющую отношений России и Китая
Путин назвал наиболее значимую составляющую отношений России и Китая - РИА Новости, 23.07.2024
Путин назвал наиболее значимую составляющую отношений России и Китая
Энергетическое сотрудничество является одной из наиболее значимых составляющих отношений России и Китая, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:07
2024-07-23T15:15
китай
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Энергетическое сотрудничество является одной из наиболее значимых составляющих отношений России и Китая, заявил президент России Владимир Путин."Отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой динамично развиваются в русле всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Одной из наиболее значимых составляющих этих отношений традиционно является энергетическое сотрудничество, которое за последнее время стало особенно насыщенным и продуктивным", - говорится в обращении российского президента участникам, организаторам и гостям VI Российско-китайского энергетического бизнес-форума.
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китай, россия, владимир путин
Китай, Россия, Владимир Путин
Путин назвал наиболее значимую составляющую отношений России и Китая

Путин: энергосотрудничество — наиболее значимая составляющая отношений РФ м КНР

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в аэропорту Нойбай в Ханое
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в аэропорту Нойбай в Ханое - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Энергетическое сотрудничество является одной из наиболее значимых составляющих отношений России и Китая, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой динамично развиваются в русле всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Одной из наиболее значимых составляющих этих отношений традиционно является энергетическое сотрудничество, которое за последнее время стало особенно насыщенным и продуктивным", - говорится в обращении российского президента участникам, организаторам и гостям VI Российско-китайского энергетического бизнес-форума.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Россия поставила в Китай трубопроводный газ на рекордную сумму
Вчера, 00:56
 
КитайРоссияВладимир Путин
 
 
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