https://ria.ru/20240723/putin-1961486173.html
Путин назвал наиболее значимую составляющую отношений России и Китая
Путин назвал наиболее значимую составляющую отношений России и Китая - РИА Новости, 23.07.2024
Путин назвал наиболее значимую составляющую отношений России и Китая
Энергетическое сотрудничество является одной из наиболее значимых составляющих отношений России и Китая, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:07
2024-07-23T15:07
2024-07-23T15:15
китай
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Энергетическое сотрудничество является одной из наиболее значимых составляющих отношений России и Китая, заявил президент России Владимир Путин."Отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой динамично развиваются в русле всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Одной из наиболее значимых составляющих этих отношений традиционно является энергетическое сотрудничество, которое за последнее время стало особенно насыщенным и продуктивным", - говорится в обращении российского президента участникам, организаторам и гостям VI Российско-китайского энергетического бизнес-форума.
https://ria.ru/20240723/gaz-1961350933.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, владимир путин
Китай, Россия, Владимир Путин
Путин назвал наиболее значимую составляющую отношений России и Китая
Путин: энергосотрудничество — наиболее значимая составляющая отношений РФ м КНР