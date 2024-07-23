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На выставке-пристройстве на ВДНХ из приютов забрали семь кошек и щенка
На выставке-пристройстве на ВДНХ из приютов забрали семь кошек и щенка - РИА Новости, 23.07.2024
На выставке-пристройстве на ВДНХ из приютов забрали семь кошек и щенка
Семь кошек и одного щенка забрали из приютов на выставке-пристройстве на ВДНХ в Москве, которая проходила в минувшие выходные, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T20:28
2024-07-23T20:28
2024-07-23T20:28
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Семь кошек и одного щенка забрали из приютов на выставке-пристройстве на ВДНХ в Москве, которая проходила в минувшие выходные, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Семь кошек и один щенок отправились в новый дом прямо с выставки-пристройства, которая прошла на минувших выходных на ВДНХ", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что посетители мероприятия не только играли и гуляли с животными из приютов "Зеленоград" и "Зоорасвет", но и узнали, как взять шефство над понравившимся питомцем и как обучить его простым командам.
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Выставка-пристройство животных из городских приютов на ВДНХ
Пять кошек из городских приютов уже обрели новый дом благодаря выставке-пристройству на ВДНХ.
2024-07-23T20:28
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PT0M27S
РИА Новости
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городское хозяйство москвы, москва, животные, общество
Хорошие новости, Городское хозяйство Москвы, Москва, Животные, Общество
На выставке-пристройстве на ВДНХ из приютов забрали семь кошек и щенка
На выставке-пристройстве на ВДНХ в Москве забрали из приютов семь кошек и щенка