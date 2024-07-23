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На выставке-пристройстве на ВДНХ из приютов забрали семь кошек и щенка

На выставке-пристройстве на ВДНХ из приютов забрали семь кошек и щенка - РИА Новости, 23.07.2024

На выставке-пристройстве на ВДНХ из приютов забрали семь кошек и щенка

Семь кошек и одного щенка забрали из приютов на выставке-пристройстве на ВДНХ в Москве, которая проходила в минувшие выходные, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T20:28

2024-07-23T20:28

2024-07-23T20:28

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Семь кошек и одного щенка забрали из приютов на выставке-пристройстве на ВДНХ в Москве, которая проходила в минувшие выходные, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Семь кошек и один щенок отправились в новый дом прямо с выставки-пристройства, которая прошла на минувших выходных на ВДНХ", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что посетители мероприятия не только играли и гуляли с животными из приютов "Зеленоград" и "Зоорасвет", но и узнали, как взять шефство над понравившимся питомцем и как обучить его простым командам.

https://ria.ru/20240716/sobaki-1959991315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выставка-пристройство животных из городских приютов на ВДНХ Пять кошек из городских приютов уже обрели новый дом благодаря выставке-пристройству на ВДНХ. 2024-07-23T20:28 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

городское хозяйство москвы, москва, животные, общество