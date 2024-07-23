https://ria.ru/20240723/priamurja-1961371813.html
В Приамурье нашли тело пропавшей девочки
В Приамурье нашли тело пропавшей девочки - РИА Новости, 23.07.2024
В Приамурье нашли тело пропавшей девочки
Тело еще одной пропавшей девочки, которая отправилась купаться с отцом и его 8-летним племянником, нашли на реке Амур в Приамурье, сообщает главк МЧС региона. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T09:05
2024-07-23T09:05
2024-07-23T18:35
происшествия
амур (река)
зея (город)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июл — РИА Новости. Тело еще одной пропавшей девочки, которая отправилась купаться с отцом и его 8-летним племянником, нашли на реке Амур в Приамурье, сообщает главк МЧС региона. По данным ведомства, днем в воскресенье житель областного центра вместе со своей 12-летней дочерью и 8-летним племянником купались в реке Зее, в районе старого автомобильного моста, после чего пропали без вести. Тело мальчика обнаружили в реке в районе поселка Зазейский с признаками утопления. Поиски продолжились. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", сообщал ранее СУ СК региона. "По оперативным данным, утром 23 июля в районе села Гродеково на реке Амур очевидцами обнаружено тело ребенка — девочки", — говорится в сообщении.На месте работает следственно-оперативная группа. Тело доставят в морг для проведения экспертизы и опознания.
https://ria.ru/20240720/karer-1960913034.html
амур (река)
зея (город)
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происшествия, амур (река), зея (город), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Амур (река), Зея (город), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приамурье нашли тело пропавшей девочки
На реке Амур в Приамурье нашли тело еще одной пропавшей девочки