https://ria.ru/20240723/pozhar-1961594371.html

Украинские спасатели не могут потушить пожар в Николаевской области

Украинские спасатели не могут потушить пожар в Николаевской области - РИА Новости, 24.07.2024

Украинские спасатели не могут потушить пожар в Николаевской области

Украинские спасатели не могут потушить масштабный пожар на открытой местности в 30 гектаров в Николаевской области, сообщает во вторник Госслужба по... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-23T23:28

2024-07-23T23:28

2024-07-24T01:01

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николаев (украина)

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Украинские спасатели не могут потушить масштабный пожар на открытой местности в 30 гектаров в Николаевской области, сообщает во вторник Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины."В Николаеве бушует масштабный пожар на открытой территории: ориентировочная площадь 30 га. Спасателям сложно тушить огонь из-за отсутствия подъезда техники к очагам горения и высокой растительности. И главное – территория является потенциально загрязненной взрывоопасными предметами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГСЧС.При этом в госслужбе утверждают, что ситуация контролируемая, а с помощью беспилотников ведется мониторинг с воздуха. Угрозы жилому сектору нет.

https://ria.ru/20240305/pozhar-1931336749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

николаевская область, украина, николаев (украина), в мире