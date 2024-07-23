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Украинские спасатели не могут потушить пожар в Николаевской области - РИА Новости, 24.07.2024
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23:28 23.07.2024 (обновлено: 01:01 24.07.2024)
https://ria.ru/20240723/pozhar-1961594371.html
Украинские спасатели не могут потушить пожар в Николаевской области
Украинские спасатели не могут потушить пожар в Николаевской области - РИА Новости, 24.07.2024
Украинские спасатели не могут потушить пожар в Николаевской области
Украинские спасатели не могут потушить масштабный пожар на открытой местности в 30 гектаров в Николаевской области, сообщает во вторник Госслужба по... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-23T23:28
2024-07-24T01:01
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Украинские спасатели не могут потушить масштабный пожар на открытой местности в 30 гектаров в Николаевской области, сообщает во вторник Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины."В Николаеве бушует масштабный пожар на открытой территории: ориентировочная площадь 30 га. Спасателям сложно тушить огонь из-за отсутствия подъезда техники к очагам горения и высокой растительности. И главное – территория является потенциально загрязненной взрывоопасными предметами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГСЧС.При этом в госслужбе утверждают, что ситуация контролируемая, а с помощью беспилотников ведется мониторинг с воздуха. Угрозы жилому сектору нет.
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Николаевская область, Украина, Николаев (Украина), В мире
Украинские спасатели не могут потушить пожар в Николаевской области

ГСЧС: в Николаевской области на юге Украины не могут потушить масштабный пожар

© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Украинские спасатели не могут потушить масштабный пожар на открытой местности в 30 гектаров в Николаевской области, сообщает во вторник Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
«
Николаеве бушует масштабный пожар на открытой территории: ориентировочная площадь 30 га. Спасателям сложно тушить огонь из-за отсутствия подъезда техники к очагам горения и высокой растительности. И главное – территория является потенциально загрязненной взрывоопасными предметами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГСЧС.
При этом в госслужбе утверждают, что ситуация контролируемая, а с помощью беспилотников ведется мониторинг с воздуха. Угрозы жилому сектору нет.
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
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