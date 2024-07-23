https://ria.ru/20240723/pozhar-1961588916.html

Пожар в квартире семиэтажного дома в центре Москвы потушили

Пожар в квартире семиэтажного дома в центре Москвы потушили - РИА Новости, 23.07.2024

Пожар в квартире семиэтажного дома в центре Москвы потушили

Пожар в квартире семиэтажного дома в центре Москвы полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале столичного МЧС. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T22:42

2024-07-23T22:42

2024-07-23T22:42

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пожар в квартире семиэтажного дома в центре Москвы полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале столичного МЧС. Ранее в ведомстве сообщалось об эвакуации порядка 30 человек из подъезда дома из-за возгорания квартиры на 6 этаже. "Пожар в Москве полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)