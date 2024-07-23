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Пожар в квартире семиэтажного дома в центре Москвы потушили - РИА Новости, 23.07.2024
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22:42 23.07.2024
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Пожар в квартире семиэтажного дома в центре Москвы потушили
Пожар в квартире семиэтажного дома в центре Москвы потушили - РИА Новости, 23.07.2024
Пожар в квартире семиэтажного дома в центре Москвы потушили
Пожар в квартире семиэтажного дома в центре Москвы полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале столичного МЧС. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T22:42
2024-07-23T22:42
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пожар в квартире семиэтажного дома в центре Москвы полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале столичного МЧС. Ранее в ведомстве сообщалось об эвакуации порядка 30 человек из подъезда дома из-за возгорания квартиры на 6 этаже. "Пожар в Москве полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в квартире семиэтажного дома в центре Москвы потушили

МЧС: пожар в квартире семиэтажного дома в центре Москвы полностью ликвидировали

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в медиабанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пожар в квартире семиэтажного дома в центре Москвы полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале столичного МЧС.
Ранее в ведомстве сообщалось об эвакуации порядка 30 человек из подъезда дома из-за возгорания квартиры на 6 этаже.
"Пожар в Москве полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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