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Пожар в квартире семиэтажного дома в центре Москвы потушили
Пожар в квартире семиэтажного дома в центре Москвы потушили - РИА Новости, 23.07.2024
Пожар в квартире семиэтажного дома в центре Москвы потушили
Пожар в квартире семиэтажного дома в центре Москвы полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале столичного МЧС. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T22:42
2024-07-23T22:42
2024-07-23T22:42
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пожар в квартире семиэтажного дома в центре Москвы полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале столичного МЧС. Ранее в ведомстве сообщалось об эвакуации порядка 30 человек из подъезда дома из-за возгорания квартиры на 6 этаже. "Пожар в Москве полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в квартире семиэтажного дома в центре Москвы потушили
МЧС: пожар в квартире семиэтажного дома в центре Москвы полностью ликвидировали