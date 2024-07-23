https://ria.ru/20240723/pozhar-1961579392.html
В квартире в центре Москвы ликвидировали открытое горение
В квартире в центре Москвы ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 23.07.2024
В квартире в центре Москвы ликвидировали открытое горение
Спасатели ликвидировали открытое горение в квартире семиэтажного дома в центре Москвы, происходило загорание личных вещей и мебели, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T21:28
2024-07-23T21:28
2024-07-23T21:35
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961577871_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_746bfa40eff074a34afcb312d0553e3e.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в квартире семиэтажного дома в центре Москвы, происходило загорание личных вещей и мебели, сообщается в Telegram-канале столичного МЧС.Ранее в ведомстве сообщалось об эвакуации порядка 30 человек из подъезда дома из-за возгорания квартиры на 6 этаже."В Москве пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Происходило загорание личных вещей и мебели", - говорится в сообщении.Спасатели проводят работы по полной ликвидации пожара. На месте работают 58 специалистов и 17 единиц техники.
https://ria.ru/20240722/pozhar-1961316470.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961577871_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7ab72d23d499d3cc4a3e9c61826349a9.jpg
Пожар в жилом доме в центре Москвы
Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы, из подъезда эвакуированы около 30 человек, сообщают в МЧС.
2024-07-23T21:28
true
PT0M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В квартире в центре Москвы ликвидировали открытое горение
МЧС: открытое горение ликвидировали в квартире семиэтажного дома в центре Москвы