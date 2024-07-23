https://ria.ru/20240723/pozhar-1961579392.html

В квартире в центре Москвы ликвидировали открытое горение

В квартире в центре Москвы ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 23.07.2024

В квартире в центре Москвы ликвидировали открытое горение

Спасатели ликвидировали открытое горение в квартире семиэтажного дома в центре Москвы, происходило загорание личных вещей и мебели, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T21:28

2024-07-23T21:28

2024-07-23T21:35

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в квартире семиэтажного дома в центре Москвы, происходило загорание личных вещей и мебели, сообщается в Telegram-канале столичного МЧС.Ранее в ведомстве сообщалось об эвакуации порядка 30 человек из подъезда дома из-за возгорания квартиры на 6 этаже."В Москве пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Происходило загорание личных вещей и мебели", - говорится в сообщении.Спасатели проводят работы по полной ликвидации пожара. На месте работают 58 специалистов и 17 единиц техники.

https://ria.ru/20240722/pozhar-1961316470.html

москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в жилом доме в центре Москвы Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы, из подъезда эвакуированы около 30 человек, сообщают в МЧС. 2024-07-23T21:28 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия