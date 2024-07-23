https://ria.ru/20240723/pozhar-1961575963.html
В центре Москвы загорелся жилой дом
В центре Москвы загорелся жилой дом - РИА Новости, 23.07.2024
В центре Москвы загорелся жилой дом
Пожар произошел в семиэтажном доме в центре Москвы, из подъезда эвакуировано 30 человек, сообщается в Telegram-канале столичного МЧС. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T21:09
2024-07-23T21:09
2024-07-23T21:25
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961577871_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_746bfa40eff074a34afcb312d0553e3e.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пожар произошел в семиэтажном доме в центре Москвы, из подъезда эвакуировано 30 человек, сообщается в Telegram-канале столичного МЧС."Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в центре Москвы. Происходит загорание квартиры на шестом этаже семи этажного жилого дома. Из подъезда эвакуировано порядка 30 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240722/pozhar-1961316470.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пожар в жилом доме в центре Москвы
Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы, из подъезда эвакуированы около 30 человек, сообщают в МЧС.
2024-07-23T21:09
true
PT0M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Москвы загорелся жилой дом
МЧС: в центре Москвы загорелся жилой дом, из подъезда эвакуировали 30 человек