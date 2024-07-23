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В центре Москвы загорелся жилой дом - РИА Новости, 23.07.2024
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21:09 23.07.2024 (обновлено: 21:25 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/pozhar-1961575963.html
В центре Москвы загорелся жилой дом
В центре Москвы загорелся жилой дом - РИА Новости, 23.07.2024
В центре Москвы загорелся жилой дом
Пожар произошел в семиэтажном доме в центре Москвы, из подъезда эвакуировано 30 человек, сообщается в Telegram-канале столичного МЧС. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T21:09
2024-07-23T21:25
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пожар произошел в семиэтажном доме в центре Москвы, из подъезда эвакуировано 30 человек, сообщается в Telegram-канале столичного МЧС."Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в центре Москвы. Происходит загорание квартиры на шестом этаже семи этажного жилого дома. Из подъезда эвакуировано порядка 30 человек", - говорится в сообщении.
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4.7
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353
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353
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Пожар в жилом доме в центре Москвы
Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы, из подъезда эвакуированы около 30 человек, сообщают в МЧС.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Москвы загорелся жилой дом

МЧС: в центре Москвы загорелся жилой дом, из подъезда эвакуировали 30 человек

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пожар произошел в семиэтажном доме в центре Москвы, из подъезда эвакуировано 30 человек, сообщается в Telegram-канале столичного МЧС.
"Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в центре Москвы. Происходит загорание квартиры на шестом этаже семи этажного жилого дома. Из подъезда эвакуировано порядка 30 человек", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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