https://ria.ru/20240723/pozhar-1961575963.html

В центре Москвы загорелся жилой дом

В центре Москвы загорелся жилой дом - РИА Новости, 23.07.2024

В центре Москвы загорелся жилой дом

Пожар произошел в семиэтажном доме в центре Москвы, из подъезда эвакуировано 30 человек, сообщается в Telegram-канале столичного МЧС. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T21:09

2024-07-23T21:09

2024-07-23T21:25

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пожар произошел в семиэтажном доме в центре Москвы, из подъезда эвакуировано 30 человек, сообщается в Telegram-канале столичного МЧС."Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в центре Москвы. Происходит загорание квартиры на шестом этаже семи этажного жилого дома. Из подъезда эвакуировано порядка 30 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240722/pozhar-1961316470.html

москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в жилом доме в центре Москвы Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы, из подъезда эвакуированы около 30 человек, сообщают в МЧС. 2024-07-23T21:09 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)