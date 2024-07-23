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В Сумской области сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры - РИА Новости, 23.07.2024
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19:47 23.07.2024
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В Сумской области сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры
В Сумской области сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры - РИА Новости, 23.07.2024
В Сумской области сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры
Масштабный пожар произошел на объекте критической инфраструктуры в Сумской области после взрывов, сообщила во вторник госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T19:47
2024-07-23T19:47
в мире
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украина
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Масштабный пожар произошел на объекте критической инфраструктуры в Сумской области после взрывов, сообщила во вторник госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины. По данным службы, речь идет об "объекте критической инфраструктуры в Шосткинской общине". "Кроме значительных разрушений возник масштабный пожар", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГСЧС. Для ликвидации пожара привлекались "значительные силы и средства".
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в мире, сумская область, украина
В мире, Сумская область, Украина
В Сумской области сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры

В Сумской области вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Масштабный пожар произошел на объекте критической инфраструктуры в Сумской области после взрывов, сообщила во вторник госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
По данным службы, речь идет об "объекте критической инфраструктуры в Шосткинской общине". "Кроме значительных разрушений возник масштабный пожар", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГСЧС.
Для ликвидации пожара привлекались "значительные силы и средства".
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В миреСумская областьУкраина
 
 
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