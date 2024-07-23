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Пожар в порту "Кавказ" на Кубани потушили - РИА Новости, 23.07.2024
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12:09 23.07.2024 (обновлено: 12:17 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/pozhar-1961417911.html
Пожар в порту "Кавказ" на Кубани потушили
Пожар в порту "Кавказ" на Кубани потушили - РИА Новости, 23.07.2024
Пожар в порту "Кавказ" на Кубани потушили
Пожар в порту "Кавказ", произошедший в результате атаки украинских беспилотников на Кубань, потушен, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:09
2024-07-23T12:17
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Пожар в порту "Кавказ", произошедший в результате атаки украинских беспилотников на Кубань, потушен, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев информировал о том, что беспилотники ВСУ атаковали паромное судно в порту "Кавказ" на Кубани, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший. По его словам, в результате атаки возник пожар."Конечно", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, потушен ли пожар.Как ранее сообщил РИА Новости источник в оперативных службах, в результате атаки беспилотников на паром, по предварительной информации, один человек погиб и пятеро пострадали, все они имеют гражданство РФ.
https://ria.ru/20240722/pozhar-1961333639.html
https://ria.ru/20240722/mahachkala-1961332501.html
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происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
Пожар в порту "Кавказ" на Кубани потушили

Пожар в порту "Кавказ" на Кубани, вспыхнувший после атаки дронов, потушили

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Пожар в порту "Кавказ", произошедший в результате атаки украинских беспилотников на Кубань, потушен, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев информировал о том, что беспилотники ВСУ атаковали паромное судно в порту "Кавказ" на Кубани, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший. По его словам, в результате атаки возник пожар.
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"Конечно", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, потушен ли пожар.
Как ранее сообщил РИА Новости источник в оперативных службах, в результате атаки беспилотников на паром, по предварительной информации, один человек погиб и пятеро пострадали, все они имеют гражданство РФ.
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