https://ria.ru/20240723/pozhar-1961417911.html

Пожар в порту "Кавказ" на Кубани потушили

Пожар в порту "Кавказ" на Кубани потушили - РИА Новости, 23.07.2024

Пожар в порту "Кавказ" на Кубани потушили

Пожар в порту "Кавказ", произошедший в результате атаки украинских беспилотников на Кубань, потушен, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T12:09

2024-07-23T12:09

2024-07-23T12:17

происшествия

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg

КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Пожар в порту "Кавказ", произошедший в результате атаки украинских беспилотников на Кубань, потушен, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев информировал о том, что беспилотники ВСУ атаковали паромное судно в порту "Кавказ" на Кубани, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший. По его словам, в результате атаки возник пожар."Конечно", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, потушен ли пожар.Как ранее сообщил РИА Новости источник в оперативных службах, в результате атаки беспилотников на паром, по предварительной информации, один человек погиб и пятеро пострадали, все они имеют гражданство РФ.

https://ria.ru/20240722/pozhar-1961333639.html

https://ria.ru/20240722/mahachkala-1961332501.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край