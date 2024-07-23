https://ria.ru/20240723/povrezhdenie-1961554712.html
В "Мосэнерго" рассказали подробности аварии на ТЭЦ-27 в Мытищах
В "Мосэнерго" рассказали подробности аварии на ТЭЦ-27 в Мытищах - РИА Новости, 23.07.2024
В "Мосэнерго" рассказали подробности аварии на ТЭЦ-27 в Мытищах
Повреждение произошло за пределами территории ТЭЦ-27 в Мытищах, аварий на оборудовании электростанции не было, сейчас напряжение подано, сообщили в... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T19:00
2024-07-23T19:00
2024-07-23T19:00
происшествия
жкх
мытищи
мосэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896509220_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_e56d56a97525c3398da8d2f45b549f12.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Повреждение произошло за пределами территории ТЭЦ-27 в Мытищах, аварий на оборудовании электростанции не было, сейчас напряжение подано, сообщили в Telegram-канале "Мосэнерго". Ранее во вторник администрация городского округа сообщала, что на ТЭЦ-27 произошло аварийное отключение электроэнергии. Позднее администрация проинформировала, что электроснабжение восстановили. "В связи с сообщениями в ряде СМИ сообщаем, что на территории городского округа Мытищи в результате проведения работ строительной организацией была повреждена кабельная линия от ТЭЦ-27. Повреждение произошло за пределами территории ТЭЦ-27, аварий на оборудовании электростанции не было", - говорится в сообщении "Мосэнерго".В компании подтвердили, что в настоящий момент напряжение подано, замечаний по работе оборудования ТЭЦ-27 нет.
https://ria.ru/20240723/mosenergo-1961551010.html
мытищи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896509220_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_0e4216a9e08d1fd71b47f663da07cefc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, мытищи, мосэнерго
Происшествия, ЖКХ, Мытищи, Мосэнерго
В "Мосэнерго" рассказали подробности аварии на ТЭЦ-27 в Мытищах
"Мосэнерго": повреждение произошло за пределами территории ТЭЦ-27 в Мытищах