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В "Мосэнерго" рассказали подробности аварии на ТЭЦ-27 в Мытищах - РИА Новости, 23.07.2024
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19:00 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/povrezhdenie-1961554712.html
В "Мосэнерго" рассказали подробности аварии на ТЭЦ-27 в Мытищах
В "Мосэнерго" рассказали подробности аварии на ТЭЦ-27 в Мытищах - РИА Новости, 23.07.2024
В "Мосэнерго" рассказали подробности аварии на ТЭЦ-27 в Мытищах
Повреждение произошло за пределами территории ТЭЦ-27 в Мытищах, аварий на оборудовании электростанции не было, сейчас напряжение подано, сообщили в... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T19:00
2024-07-23T19:00
происшествия
жкх
мытищи
мосэнерго
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Повреждение произошло за пределами территории ТЭЦ-27 в Мытищах, аварий на оборудовании электростанции не было, сейчас напряжение подано, сообщили в Telegram-канале "Мосэнерго". Ранее во вторник администрация городского округа сообщала, что на ТЭЦ-27 произошло аварийное отключение электроэнергии. Позднее администрация проинформировала, что электроснабжение восстановили. &quot;В связи с сообщениями в ряде СМИ сообщаем, что на территории городского округа Мытищи в результате проведения работ строительной организацией была повреждена кабельная линия от ТЭЦ-27. Повреждение произошло за пределами территории ТЭЦ-27, аварий на оборудовании электростанции не было&quot;, - говорится в сообщении &quot;Мосэнерго&quot;.В компании подтвердили, что в настоящий момент напряжение подано, замечаний по работе оборудования ТЭЦ-27 нет.
https://ria.ru/20240723/mosenergo-1961551010.html
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происшествия, жкх, мытищи, мосэнерго
Происшествия, ЖКХ, Мытищи, Мосэнерго
В "Мосэнерго" рассказали подробности аварии на ТЭЦ-27 в Мытищах

"Мосэнерго": повреждение произошло за пределами территории ТЭЦ-27 в Мытищах

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТЭЦ
ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Повреждение произошло за пределами территории ТЭЦ-27 в Мытищах, аварий на оборудовании электростанции не было, сейчас напряжение подано, сообщили в Telegram-канале "Мосэнерго".
Ранее во вторник администрация городского округа сообщала, что на ТЭЦ-27 произошло аварийное отключение электроэнергии. Позднее администрация проинформировала, что электроснабжение восстановили.
«

"В связи с сообщениями в ряде СМИ сообщаем, что на территории городского округа Мытищи в результате проведения работ строительной организацией была повреждена кабельная линия от ТЭЦ-27. Повреждение произошло за пределами территории ТЭЦ-27, аварий на оборудовании электростанции не было", - говорится в сообщении "Мосэнерго".

В компании подтвердили, что в настоящий момент напряжение подано, замечаний по работе оборудования ТЭЦ-27 нет.
ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
В Мытищах восстановили электроснабжение после аварии на ТЭЦ
Вчера, 18:46
 
ПроисшествияЖКХМытищиМосэнерго
 
 
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