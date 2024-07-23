https://ria.ru/20240723/povrezhdenie-1961554712.html

В "Мосэнерго" рассказали подробности аварии на ТЭЦ-27 в Мытищах

В "Мосэнерго" рассказали подробности аварии на ТЭЦ-27 в Мытищах - РИА Новости, 23.07.2024

В "Мосэнерго" рассказали подробности аварии на ТЭЦ-27 в Мытищах

Повреждение произошло за пределами территории ТЭЦ-27 в Мытищах, аварий на оборудовании электростанции не было, сейчас напряжение подано, сообщили в... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T19:00

2024-07-23T19:00

2024-07-23T19:00

происшествия

жкх

мытищи

мосэнерго

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896509220_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_e56d56a97525c3398da8d2f45b549f12.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Повреждение произошло за пределами территории ТЭЦ-27 в Мытищах, аварий на оборудовании электростанции не было, сейчас напряжение подано, сообщили в Telegram-канале "Мосэнерго". Ранее во вторник администрация городского округа сообщала, что на ТЭЦ-27 произошло аварийное отключение электроэнергии. Позднее администрация проинформировала, что электроснабжение восстановили. "В связи с сообщениями в ряде СМИ сообщаем, что на территории городского округа Мытищи в результате проведения работ строительной организацией была повреждена кабельная линия от ТЭЦ-27. Повреждение произошло за пределами территории ТЭЦ-27, аварий на оборудовании электростанции не было", - говорится в сообщении "Мосэнерго".В компании подтвердили, что в настоящий момент напряжение подано, замечаний по работе оборудования ТЭЦ-27 нет.

https://ria.ru/20240723/mosenergo-1961551010.html

мытищи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, мытищи, мосэнерго