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В Курской области при сбросе снаряда с коптера пострадал один человек - РИА Новости, 23.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:41 23.07.2024 (обновлено: 21:43 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/postradavshiy-1961581170.html
В Курской области при сбросе снаряда с коптера пострадал один человек
В Курской области при сбросе снаряда с коптера пострадал один человек - РИА Новости, 23.07.2024
В Курской области при сбросе снаряда с коптера пострадал один человек
Один человек пострадал в Рыльском районе Курской области после сброса взрывного устройства с украинского дрона, сообщил во вторник врио губернатора Алексей... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T21:41
2024-07-23T21:43
специальная военная операция на украине
курская область
рыльский район
происшествия
украина
вооруженные силы украины
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Один человек пострадал в Рыльском районе Курской области после сброса взрывного устройства с украинского дрона, сообщил во вторник врио губернатора Алексей Смирнов."Сегодня в деревне Анатольевке Рыльского района после сброса взрывного устройства с украинского коптера ранение получил местный житель. В настоящее время он доставляется в Рыльскую районную больницу, где ему будет оказана медицинская помощь. Также в результате сброса повреждено домовладение, в котором проживал пострадавший", - написал он в Telegram-канале.Смирнов добавил, что пострадавшему окажут помощь в восстановлении имущества.
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курская область
рыльский район
украина
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курская область, рыльский район, происшествия, украина, вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Рыльский район, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области при сбросе снаряда с коптера пострадал один человек

В Курской области при сбросе взрывного устройства с дрона ВСУ пострадал мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Один человек пострадал в Рыльском районе Курской области после сброса взрывного устройства с украинского дрона, сообщил во вторник врио губернатора Алексей Смирнов.
«
"Сегодня в деревне Анатольевке Рыльского района после сброса взрывного устройства с украинского коптера ранение получил местный житель. В настоящее время он доставляется в Рыльскую районную больницу, где ему будет оказана медицинская помощь. Также в результате сброса повреждено домовладение, в котором проживал пострадавший", - написал он в Telegram-канале.
Смирнов добавил, что пострадавшему окажут помощь в восстановлении имущества.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРыльский районПроисшествияУкраинаВооруженные силы УкраиныАлексей Смирнов (политик)
 
 
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