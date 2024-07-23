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В Курской области при сбросе снаряда с коптера пострадал один человек

В Курской области при сбросе снаряда с коптера пострадал один человек - РИА Новости, 23.07.2024

В Курской области при сбросе снаряда с коптера пострадал один человек

Один человек пострадал в Рыльском районе Курской области после сброса взрывного устройства с украинского дрона, сообщил во вторник врио губернатора Алексей... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T21:41

2024-07-23T21:41

2024-07-23T21:43

специальная военная операция на украине

курская область

рыльский район

происшествия

украина

вооруженные силы украины

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Один человек пострадал в Рыльском районе Курской области после сброса взрывного устройства с украинского дрона, сообщил во вторник врио губернатора Алексей Смирнов."Сегодня в деревне Анатольевке Рыльского района после сброса взрывного устройства с украинского коптера ранение получил местный житель. В настоящее время он доставляется в Рыльскую районную больницу, где ему будет оказана медицинская помощь. Также в результате сброса повреждено домовладение, в котором проживал пострадавший", - написал он в Telegram-канале.Смирнов добавил, что пострадавшему окажут помощь в восстановлении имущества.

https://ria.ru/20240722/pushilin-1961166966.html

курская область

рыльский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, рыльский район, происшествия, украина, вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик)