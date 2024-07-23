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В Курской области при сбросе снаряда с коптера пострадал один человек
В Курской области при сбросе снаряда с коптера пострадал один человек - РИА Новости, 23.07.2024
В Курской области при сбросе снаряда с коптера пострадал один человек
Один человек пострадал в Рыльском районе Курской области после сброса взрывного устройства с украинского дрона, сообщил во вторник врио губернатора Алексей... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T21:41
2024-07-23T21:41
2024-07-23T21:43
специальная военная операция на украине
курская область
рыльский район
происшествия
украина
вооруженные силы украины
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Один человек пострадал в Рыльском районе Курской области после сброса взрывного устройства с украинского дрона, сообщил во вторник врио губернатора Алексей Смирнов."Сегодня в деревне Анатольевке Рыльского района после сброса взрывного устройства с украинского коптера ранение получил местный житель. В настоящее время он доставляется в Рыльскую районную больницу, где ему будет оказана медицинская помощь. Также в результате сброса повреждено домовладение, в котором проживал пострадавший", - написал он в Telegram-канале.Смирнов добавил, что пострадавшему окажут помощь в восстановлении имущества.
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курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Курской области при сбросе снаряда с коптера пострадал один человек
В Курской области при сбросе взрывного устройства с дрона ВСУ пострадал мужчина