https://ria.ru/20240723/postradavshie-1961411773.html

Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в Апшеронске

Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в Апшеронске - РИА Новости, 23.07.2024

Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в Апшеронске

Двое пострадавших в результате взрыва газа в торговом ряду в кубанском Апшеронске остаются на лечении в краевой клинической больнице в Краснодаре, сообщил... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T11:32

2024-07-23T11:32

2024-07-23T12:28

происшествия

апшеронск

краснодар

краснодарский край

вениамин кондратьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв газа

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КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Двое пострадавших в результате взрыва газа в торговом ряду в кубанском Апшеронске остаются на лечении в краевой клинической больнице в Краснодаре, сообщил оперативный штаб региона. В понедельник утром краевое главное управление МЧС сообщало о взрыве газа, который произошел в здании в Апшеронске в Краснодарском крае, из-под завалов спасли одного человека. Установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций, ориентировочно, на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием на площади 30 квадратных метров. Позже пожар был потушен. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев уточнил, что взрыв произошел в торговом ряду в Апшеронске. Источник РИА Новости также сообщал, что трое пострадавших были госпитализированы, один - отправлен на амбулаторное лечение. При этом РИА Новости рассказали в ЦРБ Апшеронского района, что в реанимации с тяжелыми травмами находится сотрудница аптеки, которую позже отправили вертолетом санавиации в Краснодар. Во вторник утром женщина скончалась. "Еще два человека, получившие травмы средней тяжести, находятся на лечении в краевой клинической больнице", - говорится в сообщении. Прокуратура Кубани начала проверку. Следователи краевого следственного управления СК России возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20240722/apsheronsk-1961144815.html

https://ria.ru/20240722/apsheronsk-1961278130.html

апшеронск

краснодар

краснодарский край

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Варвара Скокшина

происшествия, апшеронск, краснодар, краснодарский край, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа