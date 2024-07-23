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Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в Апшеронске - РИА Новости, 23.07.2024
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11:32 23.07.2024 (обновлено: 12:28 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/postradavshie-1961411773.html
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в Апшеронске
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в Апшеронске - РИА Новости, 23.07.2024
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в Апшеронске
Двое пострадавших в результате взрыва газа в торговом ряду в кубанском Апшеронске остаются на лечении в краевой клинической больнице в Краснодаре, сообщил... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T11:32
2024-07-23T12:28
происшествия
апшеронск
краснодар
краснодарский край
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв газа
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КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Двое пострадавших в результате взрыва газа в торговом ряду в кубанском Апшеронске остаются на лечении в краевой клинической больнице в Краснодаре, сообщил оперативный штаб региона. В понедельник утром краевое главное управление МЧС сообщало о взрыве газа, который произошел в здании в Апшеронске в Краснодарском крае, из-под завалов спасли одного человека. Установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций, ориентировочно, на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием на площади 30 квадратных метров. Позже пожар был потушен. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев уточнил, что взрыв произошел в торговом ряду в Апшеронске. Источник РИА Новости также сообщал, что трое пострадавших были госпитализированы, один - отправлен на амбулаторное лечение. При этом РИА Новости рассказали в ЦРБ Апшеронского района, что в реанимации с тяжелыми травмами находится сотрудница аптеки, которую позже отправили вертолетом санавиации в Краснодар. Во вторник утром женщина скончалась. "Еще два человека, получившие травмы средней тяжести, находятся на лечении в краевой клинической больнице", - говорится в сообщении. Прокуратура Кубани начала проверку. Следователи краевого следственного управления СК России возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20240722/apsheronsk-1961144815.html
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апшеронск
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происшествия, апшеронск, краснодар, краснодарский край, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа
Происшествия, Апшеронск, Краснодар, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), взрыв газа
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в Апшеронске

Двое пострадавших при взрыве газа в Апшеронске остаются в больнице

© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краюСпасатели на месте взрыва бытового газа в ТЦ в Апшеронске
Спасатели на месте взрыва бытового газа в ТЦ в Апшеронске - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Спасатели на месте взрыва бытового газа в ТЦ в Апшеронске
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Двое пострадавших в результате взрыва газа в торговом ряду в кубанском Апшеронске остаются на лечении в краевой клинической больнице в Краснодаре, сообщил оперативный штаб региона.
В понедельник утром краевое главное управление МЧС сообщало о взрыве газа, который произошел в здании в Апшеронске в Краснодарском крае, из-под завалов спасли одного человека. Установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций, ориентировочно, на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием на площади 30 квадратных метров. Позже пожар был потушен.
Спасатели на месте взрыва бытового газа в ТЦ в Апшеронске - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В Апшеронске продолжают разбор завалов торгового ряда
22 июля, 10:02
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев уточнил, что взрыв произошел в торговом ряду в Апшеронске. Источник РИА Новости также сообщал, что трое пострадавших были госпитализированы, один - отправлен на амбулаторное лечение.
При этом РИА Новости рассказали в ЦРБ Апшеронского района, что в реанимации с тяжелыми травмами находится сотрудница аптеки, которую позже отправили вертолетом санавиации в Краснодар. Во вторник утром женщина скончалась.
"Еще два человека, получившие травмы средней тяжести, находятся на лечении в краевой клинической больнице", - говорится в сообщении.
Прокуратура Кубани начала проверку. Следователи краевого следственного управления СК России возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
На месте взрыва бытового газа в ТЦ в Апшеронске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Саперы обследовали место взрыва газа в Апшеронске
22 июля, 17:06
 
ПроисшествияАпшеронскКраснодарКраснодарский крайВениамин КондратьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)взрыв газа
 
 
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