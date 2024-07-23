https://ria.ru/20240723/postavki-1961472798.html

Поставки нефти по "Дружбе" продолжаются, заявил Новак

Поставки нефти по "Дружбе" продолжаются, заявил Новак - РИА Новости, 23.07.2024

Поставки нефти по "Дружбе" продолжаются, заявил Новак

Поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" продолжаются, идет работа над тем, чтобы партнеры РФ продолжили ее получать, сообщил вице-премьер Александр... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T14:51

2024-07-23T14:51

2024-07-23T14:51

экономика

украина

россия

венгрия

александр новак

петер сийярто

лукойл

нефтепровод "дружба"

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" продолжаются, идет работа над тем, чтобы партнеры РФ продолжили ее получать, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Сейчас поставки осуществляются. Мы работаем над тем, чтобы они продолжались и наши партнеры, которые получали нефть по "Дружбе", продолжали ее получать", – сказал он журналистам. Вице-премьер отметил, что Россия заинтересована в продолжении поставок нефти по "Дружбе". "Мы в принципе заинтересованы, чтобы поставлять наши энергетические ресурсы, тем более что Венгрия, Словакия, Чехия не отказывались от этих объемов. Поэтому мы будем поставлять", – добавил он. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве отмечали, что компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список. В министерстве заявляли, что НПЗ Slovnaft обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика, но в ведомстве обсуждают сложившуюся ситуацию с украинской стороной.

https://ria.ru/20240719/neft-1960774995.html

https://ria.ru/20240718/neft-1960548237.html

украина

россия

венгрия

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экономика, украина, россия, венгрия, александр новак, петер сийярто, лукойл, нефтепровод "дружба"