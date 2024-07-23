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Поставки нефти по "Дружбе" продолжаются, заявил Новак - РИА Новости, 23.07.2024
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14:51 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/postavki-1961472798.html
Поставки нефти по "Дружбе" продолжаются, заявил Новак
Поставки нефти по "Дружбе" продолжаются, заявил Новак - РИА Новости, 23.07.2024
Поставки нефти по "Дружбе" продолжаются, заявил Новак
Поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" продолжаются, идет работа над тем, чтобы партнеры РФ продолжили ее получать, сообщил вице-премьер Александр... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:51
2024-07-23T14:51
экономика
украина
россия
венгрия
александр новак
петер сийярто
лукойл
нефтепровод "дружба"
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" продолжаются, идет работа над тем, чтобы партнеры РФ продолжили ее получать, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Сейчас поставки осуществляются. Мы работаем над тем, чтобы они продолжались и наши партнеры, которые получали нефть по "Дружбе", продолжали ее получать", – сказал он журналистам. Вице-премьер отметил, что Россия заинтересована в продолжении поставок нефти по "Дружбе". "Мы в принципе заинтересованы, чтобы поставлять наши энергетические ресурсы, тем более что Венгрия, Словакия, Чехия не отказывались от этих объемов. Поэтому мы будем поставлять", – добавил он. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве отмечали, что компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список. В министерстве заявляли, что НПЗ Slovnaft обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика, но в ведомстве обсуждают сложившуюся ситуацию с украинской стороной.
https://ria.ru/20240719/neft-1960774995.html
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экономика, украина, россия, венгрия, александр новак, петер сийярто, лукойл, нефтепровод "дружба"
Экономика, Украина, Россия, Венгрия, Александр Новак, Петер Сийярто, ЛУКОЙЛ, Нефтепровод "Дружба"
Поставки нефти по "Дружбе" продолжаются, заявил Новак

Вице-премьер Новак заявил о продолжении поставок нефти по трубопроводу "Дружба"

© AP Photo / Sergei GritsРабочие на платформе насосной станции трубопровода "Дружба"
Рабочие на платформе насосной станции трубопровода Дружба - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на платформе насосной станции трубопровода "Дружба". Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" продолжаются, идет работа над тем, чтобы партнеры РФ продолжили ее получать, сообщил вице-премьер Александр Новак.
«
"Сейчас поставки осуществляются. Мы работаем над тем, чтобы они продолжались и наши партнеры, которые получали нефть по "Дружбе", продолжали ее получать", – сказал он журналистам.
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Вице-премьер отметил, что Россия заинтересована в продолжении поставок нефти по "Дружбе".
"Мы в принципе заинтересованы, чтобы поставлять наши энергетические ресурсы, тем более что Венгрия, Словакия, Чехия не отказывались от этих объемов. Поэтому мы будем поставлять", – добавил он.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба".
Министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве отмечали, что компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список. В министерстве заявляли, что НПЗ Slovnaft обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика, но в ведомстве обсуждают сложившуюся ситуацию с украинской стороной.
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ЭкономикаУкраинаРоссияВенгрияАлександр НовакПетер СийяртоЛУКОЙЛНефтепровод "Дружба"
 
 
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