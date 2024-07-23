https://ria.ru/20240723/popova-1961418383.html
Попова оценила ситуацию с холерой в Херсонской области
Попова оценила ситуацию с холерой в Херсонской области - РИА Новости, 23.07.2024
Попова оценила ситуацию с холерой в Херсонской области
Ситуация с холерой в Херсонской области под контролем, заболеваемость в регионе острыми кишечными инфекциями чуть выше фоновых значений, но все риски... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:11
2024-07-23T12:11
2024-07-23T12:51
здоровье - общество
херсонская область
днепр (город)
анна попова
владимир сальдо
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ситуация с холерой в Херсонской области под контролем, заболеваемость в регионе острыми кишечными инфекциями чуть выше фоновых значений, но все риски контролируются, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Ситуация под контролем. Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями чуть выше фоновых значений. Контролируем все риски", - сказала Попова. Она уточнила, что для контроля ситуации в регион направлены специалисты нескольких научно-исследовательских институтов Роспотребнадзора. Ранее подполье сообщало о вспышках на правом берегу Днепра различных инфекционных заболеваний включая брюшной тиф и холеру. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо исключил возможность распространения инфекции с правого берега Днепра на левый. Вспышку заболеваемости глава региона связал с засорением русла Днепра телами убитых украинских солдат и общими нарушениями в работе систем водоснабжения и очистных сооружений правого берега Херсонской области, находящейся под контролем ВСУ.
https://ria.ru/20240630/saldo-1956486682.html
херсонская область
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здоровье - общество, херсонская область , днепр (город), анна попова, владимир сальдо, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вооруженные силы украины
Здоровье - Общество, Херсонская область , Днепр (город), Анна Попова, Владимир Сальдо, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Вооруженные силы Украины
Попова оценила ситуацию с холерой в Херсонской области
Попова: ситуация с холерой в Херсонской области под контролем