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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 23.07.2024
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08:05 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/pogoda-1961366458.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 23.07.2024
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Переменная облачность, без существенных осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T08:05
2024-07-23T08:05
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Переменная облачность, без существенных осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать надвигающийся с севера антициклон. В Москве и окрестностях переменная облачность, без существенных осадков. Днем в мегаполисе плюс 23 - плюс 25, на территории области от плюс 21 до плюс 26 градусов тепла", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть восточный, северо-восточный со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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москва, михаил леус, погода
Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник

В Москве во вторник ожидается переменная облачность и до 25 градусов тепла

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Переменная облачность, без существенных осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать надвигающийся с севера антициклон. В Москве и окрестностях переменная облачность, без существенных осадков. Днем в мегаполисе плюс 23 - плюс 25, на территории области от плюс 21 до плюс 26 градусов тепла", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть восточный, северо-восточный со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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