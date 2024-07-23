https://ria.ru/20240723/podmoskove-1961506833.html

В Подмосковье гадюка укусила ребенка

В Подмосковье гадюка укусила ребенка - РИА Новости, 23.07.2024

В Подмосковье гадюка укусила ребенка

Гадюка укусила четырехлетнюю девочку на даче в Московской области, сообщается в Telegram-канале регионального Минздрава. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T16:05

2024-07-23T16:05

2024-07-23T16:19

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Гадюка укусила четырехлетнюю девочку на даче в Московской области, сообщается в Telegram-канале регионального Минздрава. "Подмосковные врачи спасли 4-летнего ребенка после укуса гадюки. Это произошло на даче. Родители сразу поняли, что произошло, и отправились с девочкой в МОЦОМД", — говорится в публикации.Отмечается, что к приезду специалистов у ребенка уже сильно отекла нога. Врачи сразу ввели ей сыворотку, а также начали гормональную и антибактериальную терапии. Сейчас с девочкой все хорошо, после лечения ее перевели на амбулаторное наблюдение. Как напомнили в Минздраве, ребенок часто не осознает, что его укусила змея, и говорит, что уколол ногу в траве. Тем не менее при внимательном осмотре можно найти место укуса — две маленькие ранки от зубов змеи. В таком случае нужно обеспечить ребенку покой и срочно доставить его в больницу.

https://ria.ru/20240717/podmoskove-1960191861.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), происшествия