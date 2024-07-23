https://ria.ru/20240723/podmoskove-1961452436.html
В Подмосковье из-за незапланированного взлета аэростата погиб человек
В Подмосковье из-за незапланированного взлета аэростата погиб человек - РИА Новости, 23.07.2024
В Подмосковье из-за незапланированного взлета аэростата погиб человек
Молодой человек погиб из-за незапланированно взлетевшего аэростата в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, говорится в Telegram-канале западного... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:12
2024-07-23T14:12
2024-07-23T14:12
происшествия
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московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Молодой человек погиб из-за незапланированно взлетевшего аэростата в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, говорится в Telegram-канале западного межрегионального СУ на транспорте СК России. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.По предварительным данным, в подмосковной деревне Очево велась подготовка к полету аэростата, в ней принимали участие 21-летний молодой человек и пилот. Подчеркивается, что из-за нарушения правил предосторожности неустановленными лицами "произошел незапланированный взлет аэростата, в результате которого молодой человек, запутавшись в тросах, был поднят на значительную высоту". При падении с высоты он получил повреждения, от которых скончался. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье из-за незапланированного взлета аэростата погиб человек
В Подмосковье молодой человек погиб из-за незапланированно взлетевшего аэростата