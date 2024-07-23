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Более шести тысяч бизнес-обращений отработали в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 23.07.2024
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Твой бизнес
 
11:29 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/podmoskove-1961410974.html
Более шести тысяч бизнес-обращений отработали в Подмосковье с начала года
Более шести тысяч бизнес-обращений отработали в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 23.07.2024
Более шести тысяч бизнес-обращений отработали в Подмосковье с начала года
Специалисты подмосковного ЦУР "Бизнес" отработали более шести тысяч обращений предпринимателей региона с начала 2024 года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T11:29
2024-07-23T11:29
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Специалисты подмосковного ЦУР "Бизнес" отработали более шести тысяч обращений предпринимателей региона с начала 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "По итогам шести месяцев этого года в единую систему отработки обращений предпринимателей ЦУР "Бизнес" поступило 6300 вопросов. На сегодняшний день 95% обращений уже отработано специалистами, остальные — находятся в работе", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что для решения большей части вопросов достаточно консультации. Ее предприниматели получают в течение одного-двух рабочих дней. Зиновьева добавила, что наиболее популярной темой для консультаций остаются меры поддержки. На втором месте – вопросы по открытию и ведению бизнеса, на третьем – земля и недвижимость для бизнеса. Все обращения в ЦУР "Бизнес" заносятся в единую систему, где за каждым профильным ведомством и администрацией округа закреплены ответственные лица и модератор, которые контролируют сроки и качество отработки обращений.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)

Более шести тысяч бизнес-обращений отработали в Подмосковье с начала года

© iStock.com / Voronchuk DariaПредприниматель
Предприниматель - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© iStock.com / Voronchuk Daria
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Специалисты подмосковного ЦУР "Бизнес" отработали более шести тысяч обращений предпринимателей региона с начала 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"По итогам шести месяцев этого года в единую систему отработки обращений предпринимателей ЦУР "Бизнес" поступило 6300 вопросов. На сегодняшний день 95% обращений уже отработано специалистами, остальные — находятся в работе", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
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Она отметила, что для решения большей части вопросов достаточно консультации. Ее предприниматели получают в течение одного-двух рабочих дней.
Зиновьева добавила, что наиболее популярной темой для консультаций остаются меры поддержки. На втором месте – вопросы по открытию и ведению бизнеса, на третьем – земля и недвижимость для бизнеса.
Все обращения в ЦУР "Бизнес" заносятся в единую систему, где за каждым профильным ведомством и администрацией округа закреплены ответственные лица и модератор, которые контролируют сроки и качество отработки обращений.
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