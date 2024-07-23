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Подъемные до 700 тыс рублей начнут выплачивать молодым ветеринарам на Ямале

Подъемные до 700 тыс рублей начнут выплачивать молодым ветеринарам на Ямале - РИА Новости, 23.07.2024

Подъемные до 700 тыс рублей начнут выплачивать молодым ветеринарам на Ямале

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа ввели единовременные выплаты до 700 тысяч рублей для молодых специалистов, впервые устроившихся на должности... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T19:08

2024-07-23T19:08

2024-07-23T19:08

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

россия

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа ввели единовременные выплаты до 700 тысяч рублей для молодых специалистов, впервые устроившихся на должности ветеринарных фельдшеров и ветврачей, сообщает правительство Ямала. "В округе введена мера поддержки для привлечения молодых специалистов. Инициативу профильного ведомства поддержал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов… Для начинающего специалиста, впервые трудоустроившегося на должность ветеринарного фельдшера, такая выплата составит 500 тысяч рублей. Выпускники вузов, которые устроятся на работу на должность ветеринарного врача любой категории – 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении. По данным властей, выплата предусмотрена для специалистов не старше 35 лет, она будет предоставляться после прохождения испытательного срока. Молодым ветеринарам необходимо подтвердить наличие высшего или среднего профессионального ветеринарного образования, заключить трудовой договор с Окружным центром ветеринарии и планировать отработать в учреждении не менее трех лет. Уточняется, мера поддержки распространяется на трудоустроившихся в 2024 году. Размер такой выплаты на Ямале один из самых больших в России, подчеркнули в правительстве региона.

https://ria.ru/20231012/podderzhka-1902314905.html

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Алёна Пава

ямал, россия, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао)