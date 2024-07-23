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Подъемные до 700 тыс рублей начнут выплачивать молодым ветеринарам на Ямале - РИА Новости, 23.07.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
19:08 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/podemnye-1961556457.html
Подъемные до 700 тыс рублей начнут выплачивать молодым ветеринарам на Ямале
Подъемные до 700 тыс рублей начнут выплачивать молодым ветеринарам на Ямале - РИА Новости, 23.07.2024
Подъемные до 700 тыс рублей начнут выплачивать молодым ветеринарам на Ямале
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа ввели единовременные выплаты до 700 тысяч рублей для молодых специалистов, впервые устроившихся на должности... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T19:08
2024-07-23T19:08
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
россия
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа ввели единовременные выплаты до 700 тысяч рублей для молодых специалистов, впервые устроившихся на должности ветеринарных фельдшеров и ветврачей, сообщает правительство Ямала. "В округе введена мера поддержки для привлечения молодых специалистов. Инициативу профильного ведомства поддержал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов… Для начинающего специалиста, впервые трудоустроившегося на должность ветеринарного фельдшера, такая выплата составит 500 тысяч рублей. Выпускники вузов, которые устроятся на работу на должность ветеринарного врача любой категории – 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении. По данным властей, выплата предусмотрена для специалистов не старше 35 лет, она будет предоставляться после прохождения испытательного срока. Молодым ветеринарам необходимо подтвердить наличие высшего или среднего профессионального ветеринарного образования, заключить трудовой договор с Окружным центром ветеринарии и планировать отработать в учреждении не менее трех лет. Уточняется, мера поддержки распространяется на трудоустроившихся в 2024 году. Размер такой выплаты на Ямале один из самых больших в России, подчеркнули в правительстве региона.
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ямал, россия, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Россия, Дмитрий Артюхов, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)

Подъемные до 700 тыс рублей начнут выплачивать молодым ветеринарам на Ямале

© РИА Новости / Варвара ГертьеМолодой ветеринар принимает пациента
Молодой ветеринар принимает пациента - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
Молодой ветеринар принимает пациента
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа ввели единовременные выплаты до 700 тысяч рублей для молодых специалистов, впервые устроившихся на должности ветеринарных фельдшеров и ветврачей, сообщает правительство Ямала.
«
"В округе введена мера поддержки для привлечения молодых специалистов. Инициативу профильного ведомства поддержал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов… Для начинающего специалиста, впервые трудоустроившегося на должность ветеринарного фельдшера, такая выплата составит 500 тысяч рублей. Выпускники вузов, которые устроятся на работу на должность ветеринарного врача любой категории – 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По данным властей, выплата предусмотрена для специалистов не старше 35 лет, она будет предоставляться после прохождения испытательного срока. Молодым ветеринарам необходимо подтвердить наличие высшего или среднего профессионального ветеринарного образования, заключить трудовой договор с Окружным центром ветеринарии и планировать отработать в учреждении не менее трех лет.
Уточняется, мера поддержки распространяется на трудоустроившихся в 2024 году. Размер такой выплаты на Ямале один из самых больших в России, подчеркнули в правительстве региона.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалРоссияДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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