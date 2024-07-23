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Роскачество классифицировало первый пляж - РИА Новости, 23.07.2024
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05:39 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/plyazh-1961360793.html
Роскачество классифицировало первый пляж
Роскачество классифицировало первый пляж - РИА Новости, 23.07.2024
Роскачество классифицировало первый пляж
Роскачество классифицировало первый пляж в России, присвоив ему первую категорию - им стал "Маяк" в Сочи, рассказали РИА Новости в организации. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T05:39
2024-07-23T05:39
роскачество
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
россия
сочи
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Роскачество классифицировало первый пляж в России, присвоив ему первую категорию - им стал "Маяк" в Сочи, рассказали РИА Новости в организации. "Роскачество классифицировало первый пляж в России. Им стал "Маяк" в Сочи. Специалисты Центра компетенций в сфере туризма присвоили пляжу первую категорию – синий флаг", - заявили в организации. При этом согласно приказу Минэкономразвития, вступающему в силу 1 сентября 2024, выделено 3 категории: 1 категория – синий флаг, 2 категория – зеленый флаг, 3 категория – желтый флаг. Отмечается, что специалисты проверяют соответствие объекта по 26 обязательным показателям. Среди них наличие спасательных станций, медицинских пунктов с квалифицированным персоналом, кабин для переодевания, урн, туалетов, душевых, пунктов питания, питьевых фонтанчиков, огороженных зон для купания, а также, например, проведение водолазного обследования и очищение территории перед началом курортного сезона. "Классификация пляжей помогает предпринимателям поддерживать уровень качества предоставляемых услуг и соблюдать современные стандарты сервиса. Присвоенная категория помогает потребителю сразу получить понимание о наборе услуг и инфраструктуре, а также служит подтверждением уровня безопасности для туристов", - подчеркнула руководитель Органа по сертификации "Роскачество-Туризм" Александра Куделя. Ранее реестры классифицированных объектов вело Минэкономразвития (до августа 2023 года), теперь это в ведении Росаккредитации, саму же процедуру проводит аккредитованная организация, такая как Роскачество. При этом свидетельство, которое подтверждает прохождение классификации, действует три года, поэтому классификацию нужно проходить повторно по истечении действия.
https://ria.ru/20240724/azovskoe-1949722933.html
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роскачество, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), россия, сочи
Роскачество, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация), Россия, Сочи
Роскачество классифицировало первый пляж

"Маяк" в Сочи стал первым пляжем, классифицированным Роскачеством

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже "Маяк" в центральном районе Сочи
Отдыхающие на пляже Маяк в центральном районе Сочи - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Отдыхающие на пляже "Маяк" в центральном районе Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Роскачество классифицировало первый пляж в России, присвоив ему первую категорию - им стал "Маяк" в Сочи, рассказали РИА Новости в организации.
"Роскачество классифицировало первый пляж в России. Им стал "Маяк" в Сочи. Специалисты Центра компетенций в сфере туризма присвоили пляжу первую категорию – синий флаг", - заявили в организации. При этом согласно приказу Минэкономразвития, вступающему в силу 1 сентября 2024, выделено 3 категории: 1 категория – синий флаг, 2 категория – зеленый флаг, 3 категория – желтый флаг.
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Отмечается, что специалисты проверяют соответствие объекта по 26 обязательным показателям. Среди них наличие спасательных станций, медицинских пунктов с квалифицированным персоналом, кабин для переодевания, урн, туалетов, душевых, пунктов питания, питьевых фонтанчиков, огороженных зон для купания, а также, например, проведение водолазного обследования и очищение территории перед началом курортного сезона.
"Классификация пляжей помогает предпринимателям поддерживать уровень качества предоставляемых услуг и соблюдать современные стандарты сервиса. Присвоенная категория помогает потребителю сразу получить понимание о наборе услуг и инфраструктуре, а также служит подтверждением уровня безопасности для туристов", - подчеркнула руководитель Органа по сертификации "Роскачество-Туризм" Александра Куделя.
Ранее реестры классифицированных объектов вело Минэкономразвития (до августа 2023 года), теперь это в ведении Росаккредитации, саму же процедуру проводит аккредитованная организация, такая как Роскачество. При этом свидетельство, которое подтверждает прохождение классификации, действует три года, поэтому классификацию нужно проходить повторно по истечении действия.
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РоскачествоМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)РоссияСочи
 
 
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