https://ria.ru/20240723/patrushev-1961516520.html
Патрушев обсудил с врио губернатора Тульской области развитие АПК
Патрушев обсудил с врио губернатора Тульской области развитие АПК - РИА Новости, 23.07.2024
Патрушев обсудил с врио губернатора Тульской области развитие АПК
Вице-премьер Дмитрий Патрушев посетил Тульскую область и обсудил с врио губернатора региона Дмитрием Миляевым развитие сельского хозяйства, химической... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T16:42
2024-07-23T16:42
2024-07-23T16:42
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Патрушев посетил Тульскую область и обсудил с врио губернатора региона Дмитрием Миляевым развитие сельского хозяйства, химической промышленности и индустрии обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщил аппарат вице-премьера. "Тульская область является сильным субъектом по целому ряду направлений экономики. Это и продукция машиностроительного комплекса, в том числе оборонного назначения, исторически развитая металлургия, транспорт и другие, химическая промышленность, АПК. Обширные земельные ресурсы позволяют развивать производство многих базовых сельхозкультур: зерновых, масличных, картофеля", - отметили в аппарате Патрушева. Патрушева напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу увеличить к 2030 году объемы производства продукции АПК. "Каждый субъект должен приложить максимальные усилия для достижения этой цели. В первую очередь за счет увеличения эффективности производства. Для этого делается очень многое. Важно, что выделяет на поддержку аграриев Тульской области серьезные ресурсы. В 2024 году это 1 миллиарда рублей", - сообщил вице-премьер, которого цитирует пресс-служба. Патрушев отметил рост инвестиций региона в машиностроение и химический комплекс. "У Тульской области имеется большой потенциал для дальнейшего социально-экономического развития", - уверен он. Вице-премьер оценил также темпы строительства комплекса по производству азотных удобрений в Тульской области. "Одно из сильных направлений в экономике Тульской области — это химическая промышленность. Отрасль активно развивается и привлекает инвестиции. В частности, регион занимает лидирующие позиции в ЦФО в производстве минеральных удобрений", - сказал он. Патрушеву представили площадку, на которой компания "Щекиноазот" ведет строительство в Тульской области комплекса по производству минеральных удобрений. Выход производства на проектные мощности планируется в 1 квартале 2025 года, что позволит получать аммиака более 500 тысяч тонн и карбамида до 700 тысяч тонн в год.
https://ria.ru/20240723/patrushev-1961479954.html
https://ria.ru/20240722/putin-1961334906.html
https://ria.ru/20231120/premii-1910667797.html
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экономика, технологии, тульская область, россия, дмитрий патрушев, дмитрий миляев, владимир путин
Экономика, Технологии, Тульская область, Россия, Дмитрий Патрушев, Дмитрий Миляев, Владимир Путин
Патрушев обсудил с врио губернатора Тульской области развитие АПК
Вице-премьер Патрушев обсудил с врио губернатора Тульской области развитие АПК
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Патрушев посетил Тульскую область и обсудил с врио губернатора региона Дмитрием Миляевым развитие сельского хозяйства, химической промышленности и индустрии обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщил аппарат вице-премьера.
"Тульская область является сильным субъектом по целому ряду направлений экономики. Это и продукция машиностроительного комплекса, в том числе оборонного назначения, исторически развитая металлургия, транспорт и другие, химическая промышленность, АПК. Обширные земельные ресурсы позволяют развивать производство многих базовых сельхозкультур: зерновых, масличных, картофеля", - отметили в аппарате Патрушева.
Патрушева напомнил, что президент РФ Владимир Путин
поставил задачу увеличить к 2030 году объемы производства продукции АПК. "Каждый субъект должен приложить максимальные усилия для достижения этой цели. В первую очередь за счет увеличения эффективности производства. Для этого делается очень многое. Важно, что выделяет на поддержку аграриев Тульской области серьезные ресурсы. В 2024 году это 1 миллиарда рублей", - сообщил вице-премьер, которого цитирует пресс-служба.
Патрушев отметил рост инвестиций региона в машиностроение и химический комплекс. "У Тульской области имеется большой потенциал для дальнейшего социально-экономического развития", - уверен он.
Вице-премьер оценил также темпы строительства комплекса по производству азотных удобрений в Тульской области. "Одно из сильных направлений в экономике Тульской области — это химическая промышленность. Отрасль активно развивается и привлекает инвестиции. В частности, регион занимает лидирующие позиции в ЦФО в производстве минеральных удобрений", - сказал он.
Патрушеву представили площадку, на которой компания "Щекиноазот" ведет строительство в Тульской области комплекса по производству минеральных удобрений. Выход производства на проектные мощности планируется в 1 квартале 2025 года, что позволит получать аммиака более 500 тысяч тонн и карбамида до 700 тысяч тонн в год.