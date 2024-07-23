https://ria.ru/20240723/patrushev-1961479954.html

Патрушев рассказал о будущем комплексе по переработке ТКО под Тулой

Патрушев рассказал о будущем комплексе по переработке ТКО под Тулой - РИА Новости, 23.07.2024

Патрушев рассказал о будущем комплексе по переработке ТКО под Тулой

Выход на полную мощность комплекса по переработке твердых коммунальных отходов, который строится в Тульской области, создаст порядка 600 рабочих мест, сообщили... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T14:55

2024-07-23T14:55

2024-07-23T14:55

тульская область

тульская область

россия

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дмитрий патрушев

экономика

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Выход на полную мощность комплекса по переработке твердых коммунальных отходов, который строится в Тульской области, создаст порядка 600 рабочих мест, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Вице-премьер посетил в Тульской области комплекс по переработке твердых коммунальных отходов, который находится на завершающей стадии строительства. По данным пресс-службы, мощности объекта позволят охватить весь объем твердых коммунальных отходов Тулы и близлежащих муниципалитетов. "Выход завода на проектную мощность в ближайшие годы даст возможность создать порядка 600 рабочих мест", - говорится в сообщении. Отмечается, что использование современных технологий позволяет предприятию перерабатывать порядка 480 тысяч тонн отходов в год, на вторичное использование будет отправляться свыше 60%.

https://ria.ru/20240624/otkhody-1955145811.html

https://ria.ru/20240129/sbor-1924096459.html

тульская область

россия

тула

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тульская область, россия, тула, дмитрий патрушев, экономика