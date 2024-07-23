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Патрушев рассказал о будущем комплексе по переработке ТКО под Тулой - РИА Новости, 23.07.2024
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Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
14:55 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/patrushev-1961479954.html
Патрушев рассказал о будущем комплексе по переработке ТКО под Тулой
Патрушев рассказал о будущем комплексе по переработке ТКО под Тулой - РИА Новости, 23.07.2024
Патрушев рассказал о будущем комплексе по переработке ТКО под Тулой
Выход на полную мощность комплекса по переработке твердых коммунальных отходов, который строится в Тульской области, создаст порядка 600 рабочих мест, сообщили... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:55
2024-07-23T14:55
тульская область
тульская область
россия
тула
дмитрий патрушев
экономика
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Выход на полную мощность комплекса по переработке твердых коммунальных отходов, который строится в Тульской области, создаст порядка 600 рабочих мест, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Вице-премьер посетил в Тульской области комплекс по переработке твердых коммунальных отходов, который находится на завершающей стадии строительства. По данным пресс-службы, мощности объекта позволят охватить весь объем твердых коммунальных отходов Тулы и близлежащих муниципалитетов. "Выход завода на проектную мощность в ближайшие годы даст возможность создать порядка 600 рабочих мест", - говорится в сообщении. Отмечается, что использование современных технологий позволяет предприятию перерабатывать порядка 480 тысяч тонн отходов в год, на вторичное использование будет отправляться свыше 60%.
https://ria.ru/20240624/otkhody-1955145811.html
https://ria.ru/20240129/sbor-1924096459.html
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тульская область, россия, тула, дмитрий патрушев, экономика
Тульская область, Тульская область, Россия, Тула, Дмитрий Патрушев, Экономика
Патрушев рассказал о будущем комплексе по переработке ТКО под Тулой

Патрушев: комплекс по переработке ТКО под Тулой создаст около 600 рабочих мест

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Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Выход на полную мощность комплекса по переработке твердых коммунальных отходов, который строится в Тульской области, создаст порядка 600 рабочих мест, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
Вице-премьер посетил в Тульской области комплекс по переработке твердых коммунальных отходов, который находится на завершающей стадии строительства. По данным пресс-службы, мощности объекта позволят охватить весь объем твердых коммунальных отходов Тулы и близлежащих муниципалитетов.
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"Выход завода на проектную мощность в ближайшие годы даст возможность создать порядка 600 рабочих мест", - говорится в сообщении.
Отмечается, что использование современных технологий позволяет предприятию перерабатывать порядка 480 тысяч тонн отходов в год, на вторичное использование будет отправляться свыше 60%.
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