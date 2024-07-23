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Палестинские фракции на встрече в Пекине выразили готовность к примирению
Палестинские фракции на встрече в Пекине выразили готовность к примирению - РИА Новости, 23.07.2024
Палестинские фракции на встрече в Пекине выразили готовность к примирению
Все палестинские фракции в ходе диалога в Пекине решительно выразили готовность содействовать примирению, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T07:54
2024-07-23T07:54
2024-07-23T07:54
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китай
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ван и (политик)
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ПЕКИН, 23 июл - РИА Новости. Все палестинские фракции в ходе диалога в Пекине решительно выразили готовность содействовать примирению, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. Во вторник завершился диалог по примирению между различными палестинскими фракциями, который проходил в Пекине с 21 по 23 июля. По результатам диалога представители 14 палестинских фракций подписали декларацию о прекращении раскола и укреплении палестинского национального единства. "В процессе этого диалога все палестинские фракции решительно выразили готовность содействовать примирению и решимость отстаивать национальные интересы, принеся драгоценную надежду страждущему палестинскому народу", - сказал Ван И, выступая на церемонии подписания декларации. Он отметил, что внутреннее примирение в Палестине - это процесс, в котором важно иметь твердую веру, придерживаться заданного направления и шаг за шагом продвигаться вперед.
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пекин, китай, палестина, ван и (политик), в мире
Пекин, Китай, Палестина, Ван И (политик), В мире
Палестинские фракции на встрече в Пекине выразили готовность к примирению
Ван И: палестинские фракции в Пекине выразили готовность к примирению
ПЕКИН, 23 июл - РИА Новости. Все палестинские фракции в ходе диалога в Пекине решительно выразили готовность содействовать примирению, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
Во вторник завершился диалог по примирению между различными палестинскими фракциями, который проходил в Пекине с 21 по 23 июля. По результатам диалога представители 14 палестинских фракций подписали декларацию о прекращении раскола и укреплении палестинского национального единства.
"В процессе этого диалога все палестинские фракции решительно выразили готовность содействовать примирению и решимость отстаивать национальные интересы, принеся драгоценную надежду страждущему палестинскому народу", - сказал Ван И, выступая на церемонии подписания декларации.
Он отметил, что внутреннее примирение в Палестине
- это процесс, в котором важно иметь твердую веру, придерживаться заданного направления и шаг за шагом продвигаться вперед.