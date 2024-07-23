https://ria.ru/20240723/palestina-1961365481.html

Палестинские фракции на встрече в Пекине выразили готовность к примирению

Палестинские фракции на встрече в Пекине выразили готовность к примирению - РИА Новости, 23.07.2024

Палестинские фракции на встрече в Пекине выразили готовность к примирению

Все палестинские фракции в ходе диалога в Пекине решительно выразили готовность содействовать примирению, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T07:54

2024-07-23T07:54

2024-07-23T07:54

пекин

китай

палестина

ван и (политик)

в мире

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ПЕКИН, 23 июл - РИА Новости. Все палестинские фракции в ходе диалога в Пекине решительно выразили готовность содействовать примирению, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. Во вторник завершился диалог по примирению между различными палестинскими фракциями, который проходил в Пекине с 21 по 23 июля. По результатам диалога представители 14 палестинских фракций подписали декларацию о прекращении раскола и укреплении палестинского национального единства. "В процессе этого диалога все палестинские фракции решительно выразили готовность содействовать примирению и решимость отстаивать национальные интересы, принеся драгоценную надежду страждущему палестинскому народу", - сказал Ван И, выступая на церемонии подписания декларации. Он отметил, что внутреннее примирение в Палестине - это процесс, в котором важно иметь твердую веру, придерживаться заданного направления и шаг за шагом продвигаться вперед.

https://ria.ru/20240719/izrail-1960808142.html

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пекин, китай, палестина, ван и (политик), в мире