https://ria.ru/20240723/palestina-1961362254.html

Палестинские фракции подписали в Пекине декларацию о прекращении раскола

Палестинские фракции подписали в Пекине декларацию о прекращении раскола - РИА Новости, 23.07.2024

Палестинские фракции подписали в Пекине декларацию о прекращении раскола

Палестинские фракции подписали в Пекине декларацию о прекращении раскола и укреплении палестинского национального единства, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T06:47

2024-07-23T06:47

2024-07-23T07:18

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ПЕКИН, 23 июл - РИА Новости. Палестинские фракции подписали в Пекине декларацию о прекращении раскола и укреплении палестинского национального единства, передает корреспондент РИА Новости.Диалог по примирению между различными палестинскими фракциями вторник завершился в столице Китая. Диалог проходил с 21 по 23 июля.На церемонии подписания присутствовал министр иностранных дел Китая Ван И."Представители 14 палестинских фракций собрались в Пекине, твердо придерживаясь национальных интересов. Это важный исторический момент в деле освобождения Палестины", - сказал Ван И, выступая на церемонии подписания.Он отметил, что Китай приветствует усилия, прилагаемые всеми фракциями для примирения, поздравляет их с достижением важного консенсуса и подписанием соглашения.Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай всегда поддерживал фракции в Палестине в укреплении внутреннего единства, будет продолжать предпринимать активные усилия в этом направлении.Дипломат отмечал, что, по мнению Китая, содействие примирению и единству внутри Палестины в нынешней ситуации способствует скорейшему всеобъемлющему, справедливому и прочному решению палестинского вопроса.

https://ria.ru/20240719/izrail-1960805399.html

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китай, пекин, ван и (политик), в мире, палестина