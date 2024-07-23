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Палестинские фракции подписали в Пекине декларацию о прекращении раскола - РИА Новости, 23.07.2024
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06:47 23.07.2024 (обновлено: 07:18 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/palestina-1961362254.html
Палестинские фракции подписали в Пекине декларацию о прекращении раскола
Палестинские фракции подписали в Пекине декларацию о прекращении раскола - РИА Новости, 23.07.2024
Палестинские фракции подписали в Пекине декларацию о прекращении раскола
Палестинские фракции подписали в Пекине декларацию о прекращении раскола и укреплении палестинского национального единства, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T06:47
2024-07-23T07:18
китай
пекин
ван и (политик)
в мире
палестина
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ПЕКИН, 23 июл - РИА Новости. Палестинские фракции подписали в Пекине декларацию о прекращении раскола и укреплении палестинского национального единства, передает корреспондент РИА Новости.Диалог по примирению между различными палестинскими фракциями вторник завершился в столице Китая. Диалог проходил с 21 по 23 июля.На церемонии подписания присутствовал министр иностранных дел Китая Ван И."Представители 14 палестинских фракций собрались в Пекине, твердо придерживаясь национальных интересов. Это важный исторический момент в деле освобождения Палестины", - сказал Ван И, выступая на церемонии подписания.Он отметил, что Китай приветствует усилия, прилагаемые всеми фракциями для примирения, поздравляет их с достижением важного консенсуса и подписанием соглашения.Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай всегда поддерживал фракции в Палестине в укреплении внутреннего единства, будет продолжать предпринимать активные усилия в этом направлении.Дипломат отмечал, что, по мнению Китая, содействие примирению и единству внутри Палестины в нынешней ситуации способствует скорейшему всеобъемлющему, справедливому и прочному решению палестинского вопроса.
https://ria.ru/20240719/izrail-1960805399.html
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китай, пекин, ван и (политик), в мире, палестина
Китай, Пекин, Ван И (политик), В мире, Палестина
Палестинские фракции подписали в Пекине декларацию о прекращении раскола

Палестинские фракции подписали в Пекине декларацию о прекращении раскола

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы c флагами
Палестинцы c флагами - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы c флагами. Архивное фото
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ПЕКИН, 23 июл - РИА Новости. Палестинские фракции подписали в Пекине декларацию о прекращении раскола и укреплении палестинского национального единства, передает корреспондент РИА Новости.
Диалог по примирению между различными палестинскими фракциями вторник завершился в столице Китая. Диалог проходил с 21 по 23 июля.
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На церемонии подписания присутствовал министр иностранных дел Китая Ван И.
"Представители 14 палестинских фракций собрались в Пекине, твердо придерживаясь национальных интересов. Это важный исторический момент в деле освобождения Палестины", - сказал Ван И, выступая на церемонии подписания.
Он отметил, что Китай приветствует усилия, прилагаемые всеми фракциями для примирения, поздравляет их с достижением важного консенсуса и подписанием соглашения.
Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай всегда поддерживал фракции в Палестине в укреплении внутреннего единства, будет продолжать предпринимать активные усилия в этом направлении.
Дипломат отмечал, что, по мнению Китая, содействие примирению и единству внутри Палестины в нынешней ситуации способствует скорейшему всеобъемлющему, справедливому и прочному решению палестинского вопроса.
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