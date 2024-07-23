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На ТЭЦ в Мытищах произошло аварийное отключение
На ТЭЦ в Мытищах произошло аварийное отключение - РИА Новости, 23.07.2024
На ТЭЦ в Мытищах произошло аварийное отключение
Аварийное отключение электроэнергии на ТЭЦ-27 произошло в Мытищах, сообщается в Telegram-канале администрации. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T18:09
2024-07-23T18:09
2024-07-23T18:16
мытищи
происшествия
юбилейный
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Аварийное отключение электроэнергии на ТЭЦ-27 произошло в Мытищах, сообщается в Telegram-канале администрации."Администрация информирует 23.07.2024 года. Улица Юбилейная, улица Белобородова, улица Кедрина, улица 1-й Рупасовский переулок. Произошло аварийное отключение электроэнергии на ТЭЦ-27", - говорится в сообщении.Добавляется, что сейчас ведется переподключение на резервные источники питания.
https://ria.ru/20240719/pogoda-1960677641.html
мытищи
юбилейный
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мытищи, происшествия, юбилейный, московская область (подмосковье)
Мытищи, Происшествия, Юбилейный, Московская область (Подмосковье)
На ТЭЦ в Мытищах произошло аварийное отключение
Администрация: аварийное отключение электроэнергии на ТЭЦ-27 произошло в Мытищах