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На ТЭЦ в Мытищах произошло аварийное отключение - РИА Новости, 23.07.2024
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18:09 23.07.2024 (обновлено: 18:16 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/otklyuchenie--1961540613.html
На ТЭЦ в Мытищах произошло аварийное отключение
На ТЭЦ в Мытищах произошло аварийное отключение - РИА Новости, 23.07.2024
На ТЭЦ в Мытищах произошло аварийное отключение
Аварийное отключение электроэнергии на ТЭЦ-27 произошло в Мытищах, сообщается в Telegram-канале администрации. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T18:09
2024-07-23T18:16
мытищи
происшествия
юбилейный
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Аварийное отключение электроэнергии на ТЭЦ-27 произошло в Мытищах, сообщается в Telegram-канале администрации."Администрация информирует 23.07.2024 года. Улица Юбилейная, улица Белобородова, улица Кедрина, улица 1-й Рупасовский переулок. Произошло аварийное отключение электроэнергии на ТЭЦ-27", - говорится в сообщении.Добавляется, что сейчас ведется переподключение на резервные источники питания.
https://ria.ru/20240719/pogoda-1960677641.html
мытищи
юбилейный
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мытищи, происшествия, юбилейный, московская область (подмосковье)
Мытищи, Происшествия, Юбилейный, Московская область (Подмосковье)
На ТЭЦ в Мытищах произошло аварийное отключение

Администрация: аварийное отключение электроэнергии на ТЭЦ-27 произошло в Мытищах

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВ машинном зале ТЭЦ
В машинном зале ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В машинном зале ТЭЦ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Аварийное отключение электроэнергии на ТЭЦ-27 произошло в Мытищах, сообщается в Telegram-канале администрации.
«
"Администрация информирует 23.07.2024 года. Улица Юбилейная, улица Белобородова, улица Кедрина, улица 1-й Рупасовский переулок. Произошло аварийное отключение электроэнергии на ТЭЦ-27", - говорится в сообщении.
Добавляется, что сейчас ведется переподключение на резервные источники питания.
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