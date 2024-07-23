https://ria.ru/20240723/otklyuchenie--1961540613.html

На ТЭЦ в Мытищах произошло аварийное отключение

На ТЭЦ в Мытищах произошло аварийное отключение - РИА Новости, 23.07.2024

На ТЭЦ в Мытищах произошло аварийное отключение

Аварийное отключение электроэнергии на ТЭЦ-27 произошло в Мытищах, сообщается в Telegram-канале администрации. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T18:09

2024-07-23T18:09

2024-07-23T18:16

мытищи

происшествия

юбилейный

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Аварийное отключение электроэнергии на ТЭЦ-27 произошло в Мытищах, сообщается в Telegram-канале администрации."Администрация информирует 23.07.2024 года. Улица Юбилейная, улица Белобородова, улица Кедрина, улица 1-й Рупасовский переулок. Произошло аварийное отключение электроэнергии на ТЭЦ-27", - говорится в сообщении.Добавляется, что сейчас ведется переподключение на резервные источники питания.

https://ria.ru/20240719/pogoda-1960677641.html

мытищи

юбилейный

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

мытищи, происшествия, юбилейный, московская область (подмосковье)