https://ria.ru/20240723/oruzhie-1961561569.html

В Госдуму внесли проект о запрете продажи оружия новым гражданам России

В Госдуму внесли проект о запрете продажи оружия новым гражданам России - РИА Новости, 23.07.2024

В Госдуму внесли проект о запрете продажи оружия новым гражданам России

Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" во главе с Сарданой Авксентьевой внесли проект, которым предлагается ввести правило, что лица, получившие гражданство... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T19:38

2024-07-23T19:38

2024-07-23T19:38

общество

россия

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" во главе с Сарданой Авксентьевой внесли проект, которым предлагается ввести правило, что лица, получившие гражданство РФ, могут реализовать право на приобретение оружия по истечении 5 лет со дня получения гражданства, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Предлагается ввести правило, что лица, принятые в гражданство Российской Федерации, могут реализовать право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковых устройств и искровых разрядников отечественного производства, пневматического оружия с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно, списанного оружия по истечении 5 лет со дня получения гражданства", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В пояснительной записке также отмечается, что в настоящий момент ФЗ "Об оружии" не разделяет граждан по способу получения гражданства, в результате чего лица, принятые в гражданство Российской Федерации, с этого момента вправе вооружаться. Согласно сопроводительным документам, по данным Генпрокуратуры РФ в 2023 году наблюдался резкий рост преступности среди мигрантов, число совершенных ими в России преступлений выросло на 75%, до 21,8 тыс, а по данным СК РФ в 2023 году зафиксировано несколько тысяч преступлений, которые совершили граждане, получившие гражданство России менее 5 лет назад. Также авторы проекта подчеркивают, что проект направлен на предупреждение и предотвращение правонарушений и преступлений с использованием оружия со стороны лиц, принятых в гражданство России.

https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html

https://ria.ru/20240710/rossiya-1958570014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)