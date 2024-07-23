https://ria.ru/20240723/opros-1961444409.html
Опрос показал отношение американцев к выходу Байдена из предвыборной гонки
Опрос показал отношение американцев к выходу Байдена из предвыборной гонки - РИА Новости, 23.07.2024
Опрос показал отношение американцев к выходу Байдена из предвыборной гонки
Более 80% американских избирателей-демократов одобряют выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки, почти половина считает, что это увеличит шансы... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T13:31
2024-07-23T13:31
2024-07-23T13:31
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Более 80% американских избирателей-демократов одобряют выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки, почти половина считает, что это увеличит шансы Демократической партии победить на выборах, следует из опроса исследовательской компании YouGov и телеканала CBS News. Двадцать первого июля Байден заявил, что не будет переизбираться на второй срок, и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве претендента на предстоящих в ноябре выборах. По результатам опроса, 83% опрошенных избирателей-демократов заявили об одобрении решения Байдена снять свою кандидатуру на пост президента страны. 45% респондентов считают, что выход Байдена из гонки увеличит шансы Демократической партии победить экс-президента страны Дональда Трампа на выборах. Опрос проводился с 21 по 22 июля, в нём приняли участие более тысячи взрослых американцев. Статистическая погрешность составляет около 3,4%. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240722/opros-1961175794.html
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в мире, сша, джо байден, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Опрос показал отношение американцев к выходу Байдена из предвыборной гонки
Опрос YouGov: более 80% американцев одобряют выход Байдена из предвыборной гонки