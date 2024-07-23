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Липецкие врачи освоят методику уникальных малоинвазивных операций на сердце - РИА Новости, 23.07.2024
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Липецкая область
 
15:55 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/operatsii-1961503333.html
Липецкие врачи освоят методику уникальных малоинвазивных операций на сердце
Липецкие врачи освоят методику уникальных малоинвазивных операций на сердце - РИА Новости, 23.07.2024
Липецкие врачи освоят методику уникальных малоинвазивных операций на сердце
Уникальные операции на сердце, ранее доступные лишь в крупных федеральных центрах, в скором времени будут проводиться в Липецкой областной клинической больнице, РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:55
2024-07-23T15:55
липецкая область
липецкая область
россия
воронеж
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 23 июл – РИА Новости. Уникальные операции на сердце, ранее доступные лишь в крупных федеральных центрах, в скором времени будут проводиться в Липецкой областной клинической больнице, число прооперированных пациентов составит от 350 до 500 человек в год, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что уже в августе ведущие специалисты клиники приступят к освоению операций с применением методики радиочастотной абляции (РЧА) на базе НМИЦ хирургии имени Александра Вишневского. Обучение продлится полгода. Первая часть специализированного оборудовании в областную клиническую больницу поступит в ближайшее время, сообщает пресс-служба регионального правительства. Артамонов отметил, что важное для регионального здравоохранения решение было принято в рамках межрегиональной конференции "КАЭРА 2024", которая проходит в Липецкой области на базе областной клинической больницы. Там губернатор встретился с ведущими кардиохирургами России и обсудил с ними вопросы развития липецкой кардиологии и кардиохирургии. Руководитель Кардиохирургического центра Воронежа Сергей Ковалев предложил открыть ординатуру на базе кафедры специализированных хирургических наук ВГМУ имени Николая Бурденко, где могли бы обучаться липецкие доктора. Глава региона обещал обсудить предложение с коллегами из регионального правительства. "Хочу отметить, что готовить специалистов такого уровня мы планируем на базе местного медицинского вуза, чтобы после обучения они работали в системе липецкого здравоохранения, а не оставались в других городах. При этом, если открытие ординатуры в нашей области будет невозможно даже при условии дополнительных вложений, которые пойдут на закупку медицинского оборудования и привлечение профессорского состава, мы рассмотрим данное предложение", — приводятся в сообщении слова губернатора. Кроме этого, добавил Артамонов, в рамках конференции будет подписано соглашение между Республиканским научно-практическим центром "Кардиология" Минздрава Беларуси и Липецкой областной клинической больницей, благодаря которому стороны смогут обмениваться опытом в области сердечно-сосудистой и рентгенэндоваскулярной хирургии, кардиологии и анестезиологии-реаниматологии.
https://ria.ru/20240229/obuchenie-1930301950.html
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липецкая область, россия, воронеж, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Россия, Воронеж, Игорь Артамонов

Липецкие врачи освоят методику уникальных малоинвазивных операций на сердце

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкХирург во время операции на сердце
Хирург во время операции на сердце - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Хирург во время операции на сердце . Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 23 июл – РИА Новости. Уникальные операции на сердце, ранее доступные лишь в крупных федеральных центрах, в скором времени будут проводиться в Липецкой областной клинической больнице, число прооперированных пациентов составит от 350 до 500 человек в год, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что уже в августе ведущие специалисты клиники приступят к освоению операций с применением методики радиочастотной абляции (РЧА) на базе НМИЦ хирургии имени Александра Вишневского. Обучение продлится полгода. Первая часть специализированного оборудовании в областную клиническую больницу поступит в ближайшее время, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Артамонов отметил, что важное для регионального здравоохранения решение было принято в рамках межрегиональной конференции "КАЭРА 2024", которая проходит в Липецкой области на базе областной клинической больницы. Там губернатор встретился с ведущими кардиохирургами России и обсудил с ними вопросы развития липецкой кардиологии и кардиохирургии. Руководитель Кардиохирургического центра Воронежа Сергей Ковалев предложил открыть ординатуру на базе кафедры специализированных хирургических наук ВГМУ имени Николая Бурденко, где могли бы обучаться липецкие доктора. Глава региона обещал обсудить предложение с коллегами из регионального правительства.
«
"Хочу отметить, что готовить специалистов такого уровня мы планируем на базе местного медицинского вуза, чтобы после обучения они работали в системе липецкого здравоохранения, а не оставались в других городах. При этом, если открытие ординатуры в нашей области будет невозможно даже при условии дополнительных вложений, которые пойдут на закупку медицинского оборудования и привлечение профессорского состава, мы рассмотрим данное предложение", — приводятся в сообщении слова губернатора.
Кроме этого, добавил Артамонов, в рамках конференции будет подписано соглашение между Республиканским научно-практическим центром "Кардиология" Минздрава Беларуси и Липецкой областной клинической больницей, благодаря которому стороны смогут обмениваться опытом в области сердечно-сосудистой и рентгенэндоваскулярной хирургии, кардиологии и анестезиологии-реаниматологии.
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Липецкая областьЛипецкая областьРоссияВоронежИгорь Артамонов
 
 
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