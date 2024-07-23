Липецкие врачи освоят методику уникальных малоинвазивных операций на сердце
Хирург во время операции на сердце . Архивное фото
ЛИПЕЦК, 23 июл – РИА Новости. Уникальные операции на сердце, ранее доступные лишь в крупных федеральных центрах, в скором времени будут проводиться в Липецкой областной клинической больнице, число прооперированных пациентов составит от 350 до 500 человек в год, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что уже в августе ведущие специалисты клиники приступят к освоению операций с применением методики радиочастотной абляции (РЧА) на базе НМИЦ хирургии имени Александра Вишневского. Обучение продлится полгода. Первая часть специализированного оборудовании в областную клиническую больницу поступит в ближайшее время, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Артамонов отметил, что важное для регионального здравоохранения решение было принято в рамках межрегиональной конференции "КАЭРА 2024", которая проходит в Липецкой области на базе областной клинической больницы. Там губернатор встретился с ведущими кардиохирургами России и обсудил с ними вопросы развития липецкой кардиологии и кардиохирургии. Руководитель Кардиохирургического центра Воронежа Сергей Ковалев предложил открыть ординатуру на базе кафедры специализированных хирургических наук ВГМУ имени Николая Бурденко, где могли бы обучаться липецкие доктора. Глава региона обещал обсудить предложение с коллегами из регионального правительства.
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"Хочу отметить, что готовить специалистов такого уровня мы планируем на базе местного медицинского вуза, чтобы после обучения они работали в системе липецкого здравоохранения, а не оставались в других городах. При этом, если открытие ординатуры в нашей области будет невозможно даже при условии дополнительных вложений, которые пойдут на закупку медицинского оборудования и привлечение профессорского состава, мы рассмотрим данное предложение", — приводятся в сообщении слова губернатора.
Кроме этого, добавил Артамонов, в рамках конференции будет подписано соглашение между Республиканским научно-практическим центром "Кардиология" Минздрава Беларуси и Липецкой областной клинической больницей, благодаря которому стороны смогут обмениваться опытом в области сердечно-сосудистой и рентгенэндоваскулярной хирургии, кардиологии и анестезиологии-реаниматологии.