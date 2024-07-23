https://ria.ru/20240723/opasnost-1961517601.html
В Херсонской области вновь объявили ракетную опасность
В Херсонской области вновь объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.07.2024
В Херсонской области вновь объявили ракетную опасность
Ракетная опасность вновь объявлена на территории Херсонской области, оперативные службы опять приведены в повышенную готовность, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T16:45
2024-07-23T16:45
2024-07-23T16:50
специальная военная операция на украине
херсонская область
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днепр (город)
владимир сальдо
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Ракетная опасность вновь объявлена на территории Херсонской области, оперативные службы опять приведены в повышенную готовность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Предыдущее сообщение о ракетной опасности Сальдо объявлял чуть более полутора часов назад."В Херсонской области объявлена ракетная опасность. Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Владимир Сальдо, Украина, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области вновь объявили ракетную опасность
Глава Херсонской области Сальдо вновь объявил о ракетной опасности в регионе