https://ria.ru/20240723/opasnost-1961517601.html

В Херсонской области вновь объявили ракетную опасность

В Херсонской области вновь объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.07.2024

В Херсонской области вновь объявили ракетную опасность

Ракетная опасность вновь объявлена на территории Херсонской области, оперативные службы опять приведены в повышенную готовность, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T16:45

2024-07-23T16:45

2024-07-23T16:50

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

днепр (город)

владимир сальдо

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Ракетная опасность вновь объявлена на территории Херсонской области, оперативные службы опять приведены в повышенную готовность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Предыдущее сообщение о ракетной опасности Сальдо объявлял чуть более полутора часов назад."В Херсонской области объявлена ракетная опасность. Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

днепр (город)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины