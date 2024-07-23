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В Херсонской области отменили ракетную опасность

В Херсонской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 23.07.2024

В Херсонской области отменили ракетную опасность

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале об отбое ракетной опасности в регионе спустя девять минут после ее объявления. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T15:24

2024-07-23T15:24

2024-07-23T15:24

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

владимир сальдо

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале об отбое ракетной опасности в регионе спустя девять минут после ее объявления. "Отбой ракетной опасности Херсонская область", - написал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность