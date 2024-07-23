https://ria.ru/20240723/opasnost-1961486468.html

В Херсонской области объявили ракетную опасность

В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.07.2024

В Херсонской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Херсонской области, оперативные службы приведены в повышенную готовность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T15:08

2024-07-23T15:08

2024-07-23T15:19

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Херсонской области, оперативные службы приведены в повышенную готовность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."В Херсонской области объявлена ракетная опасность. Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо, попросив жителей региона соблюдать спокойствие и быть внимательными.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240722/obstrely-1961330319.html

херсонская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , происшествия