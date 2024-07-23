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В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:08 23.07.2024 (обновлено: 15:19 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/opasnost-1961486468.html
В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.07.2024
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Херсонской области, оперативные службы приведены в повышенную готовность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:08
2024-07-23T15:19
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Херсонской области, оперативные службы приведены в повышенную готовность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."В Херсонской области объявлена ракетная опасность. Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо, попросив жителей региона соблюдать спокойствие и быть внимательными.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240722/obstrely-1961330319.html
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херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
В Херсонской области объявили ракетную опасность

Сальдо сообщил о ракетной опасности в Херсонской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Херсонской области, оперативные службы приведены в повышенную готовность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"В Херсонской области объявлена ракетная опасность. Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо, попросив жителей региона соблюдать спокойствие и быть внимательными.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествия
 
 
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