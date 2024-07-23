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В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.07.2024
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Херсонской области, оперативные службы приведены в повышенную готовность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:08
2024-07-23T15:08
2024-07-23T15:19
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Херсонской области, оперативные службы приведены в повышенную готовность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."В Херсонской области объявлена ракетная опасность. Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо, попросив жителей региона соблюдать спокойствие и быть внимательными.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240722/obstrely-1961330319.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Сальдо сообщил о ракетной опасности в Херсонской области