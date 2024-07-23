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В районе Горловки украинские военные ранили мирного жителя
В районе Горловки украинские военные ранили мирного жителя - РИА Новости, 23.07.2024
В районе Горловки украинские военные ранили мирного жителя
Украинские военные открыли огонь из автоматов и ранили мирного жителя во время эвакуации из оккупированного ими Дзержинского района ДНР, сообщил во вторник мэр... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T08:39
2024-07-23T08:39
2024-07-23T09:11
специальная военная операция на украине
горловка
дзержинский район
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 июл – РИА Новости. Украинские военные открыли огонь из автоматов и ранили мирного жителя во время эвакуации из оккупированного ими Дзержинского района ДНР, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Во время эвакуации их Дзержинского района городского округа Горловка, временно оккупированного вооруженными формированиями Украины, мирный житель получил ранения. Украинские каратели открыли по мужчине огонь из автоматов", - написал мэр. По его словам, пострадавший доставлен в больницу Горловки, ему оказывается медицинская помощь. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240722/vsu-1961312014.html
https://ria.ru/20240707/gorlovka-1957999651.html
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В районе Горловки украинские военные ранили мирного жителя
Военные ВСУ в районе Горловки обстреляли мирного жителя во время эвакуации