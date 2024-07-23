https://ria.ru/20240723/novyy_khersones-1961573063.html

В Севастополе рассказали об условиях посещения музеев "Нового Херсонеса"

В Севастополе рассказали об условиях посещения музеев "Нового Херсонеса" - РИА Новости, 23.07.2024

В Севастополе рассказали об условиях посещения музеев "Нового Херсонеса"

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об условиях посещения музеев "Нового Херсонеса", которые откроются для посетителей 30 июля. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T21:00

2024-07-23T21:00

2024-07-23T21:00

севастополь

новороссия

республика крым

михаил развожаев

культура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об условиях посещения музеев "Нового Херсонеса", которые откроются для посетителей 30 июля. Музейный комплекс "Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, откроется для посетителей 30 июля. "Мы договорились, что проход на территорию "Нового Херсонеса" будет бесплатным. Потребуется предварительная регистрация — это связано с требованиями безопасности. Бесплатные входные билеты можно будет получить через сервис "Касса24". Ежедневное количество билетов ограничено", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. Губернатор написал об условиях посещения музеев. Так, Музей Христианства: посещение для всех бесплатно (по предварительной записи). Музей Античности и Византии: жители Севастополя и Республики Крым — бесплатно, взрослые — 500 рублей, льготные категории — 200 рублей. Музей Крыма и Новороссии: жители Севастополя и Республики Крым — 350 рублей, взрослые — 500 рублей, льготные категории — 250 рублей. В музейно-парковом комплексе будет предусмотрена возможность приобретения комплексных билетов на посещение всех музеев и экскурсионное обслуживание, а также использование аудиогида, отметил он. С 28 июля заработает сайт херсонес.рф. На сайте будет публиковаться вся актуальная информация и все возможные изменения, там же нужно будет проходить регистрацию.

https://ria.ru/20240723/kompleks-1961471063.html

https://ria.ru/20240723/razvozhaev-1961466767.html

севастополь

новороссия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, новороссия, республика крым, михаил развожаев