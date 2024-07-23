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В Севастополе рассказали об условиях посещения музеев "Нового Херсонеса" - РИА Новости, 23.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:00 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/novyy_khersones-1961573063.html
В Севастополе рассказали об условиях посещения музеев "Нового Херсонеса"
В Севастополе рассказали об условиях посещения музеев "Нового Херсонеса" - РИА Новости, 23.07.2024
В Севастополе рассказали об условиях посещения музеев "Нового Херсонеса"
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об условиях посещения музеев "Нового Херсонеса", которые откроются для посетителей 30 июля. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T21:00
2024-07-23T21:00
севастополь
новороссия
республика крым
михаил развожаев
культура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об условиях посещения музеев "Нового Херсонеса", которые откроются для посетителей 30 июля. Музейный комплекс "Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, откроется для посетителей 30 июля. "Мы договорились, что проход на территорию "Нового Херсонеса" будет бесплатным. Потребуется предварительная регистрация — это связано с требованиями безопасности. Бесплатные входные билеты можно будет получить через сервис "Касса24". Ежедневное количество билетов ограничено", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. Губернатор написал об условиях посещения музеев. Так, Музей Христианства: посещение для всех бесплатно (по предварительной записи). Музей Античности и Византии: жители Севастополя и Республики Крым — бесплатно, взрослые — 500 рублей, льготные категории — 200 рублей. Музей Крыма и Новороссии: жители Севастополя и Республики Крым — 350 рублей, взрослые — 500 рублей, льготные категории — 250 рублей. В музейно-парковом комплексе будет предусмотрена возможность приобретения комплексных билетов на посещение всех музеев и экскурсионное обслуживание, а также использование аудиогида, отметил он. С 28 июля заработает сайт херсонес.рф. На сайте будет публиковаться вся актуальная информация и все возможные изменения, там же нужно будет проходить регистрацию.
https://ria.ru/20240723/kompleks-1961471063.html
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севастополь, новороссия, республика крым, михаил развожаев
Севастополь, Новороссия, Республика Крым, Михаил Развожаев, Культура
В Севастополе рассказали об условиях посещения музеев "Нового Херсонеса"

Развожаев сообщил об условиях посещения музеев "Нового Херсонеса" после 30 июля

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМузейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе
Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об условиях посещения музеев "Нового Херсонеса", которые откроются для посетителей 30 июля.
Музейный комплекс "Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, откроется для посетителей 30 июля.
Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес в Севастополе. 23 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
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Вчера, 14:42
«
"Мы договорились, что проход на территорию "Нового Херсонеса" будет бесплатным. Потребуется предварительная регистрация — это связано с требованиями безопасности. Бесплатные входные билеты можно будет получить через сервис "Касса24". Ежедневное количество билетов ограничено", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор написал об условиях посещения музеев. Так, Музей Христианства: посещение для всех бесплатно (по предварительной записи). Музей Античности и Византии: жители Севастополя и Республики Крым — бесплатно, взрослые — 500 рублей, льготные категории — 200 рублей. Музей Крыма и Новороссии: жители Севастополя и Республики Крым — 350 рублей, взрослые — 500 рублей, льготные категории — 250 рублей.
В музейно-парковом комплексе будет предусмотрена возможность приобретения комплексных билетов на посещение всех музеев и экскурсионное обслуживание, а также использование аудиогида, отметил он.
С 28 июля заработает сайт херсонес.рф. На сайте будет публиковаться вся актуальная информация и все возможные изменения, там же нужно будет проходить регистрацию.
Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес в Севастополе. 23 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
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КультураСевастопольНовороссияРеспублика КрымМихаил Развожаев
 
 
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