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В Пермском крае мужчина напал с топором на двух молодых людей - РИА Новости, 23.07.2024
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20:00 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/napadenie-1961565146.html
В Пермском крае мужчина напал с топором на двух молодых людей
В Пермском крае мужчина напал с топором на двух молодых людей - РИА Новости, 23.07.2024
В Пермском крае мужчина напал с топором на двух молодых людей
Мужчина на фестивале в Пермском крае напал с топором на двух молодых людей, пострадавшие с тяжелыми травмами головы попали в больницу, подозреваемый задержан,... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T20:00
2024-07-23T20:00
происшествия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 23 июл - РИА Новости. Мужчина на фестивале в Пермском крае напал с топором на двух молодых людей, пострадавшие с тяжелыми травмами головы попали в больницу, подозреваемый задержан, возбуждено дело, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД. По данным ведомства, на фестивале в поселке Серегово в Чердынском округе мужчина во время ссоры с двумя молодыми людьми схватил топор и несколько раз ударил им оппонентов по голове. Пострадавшие с тяжелыми травмами попали в больницу. "Сотрудники полиции Прикамья задержали подозреваемого (1989 года рождения) в нанесении тяжкого вреда здоровью двум гражданам. Им оказался житель Соликамского городского округа", - говорится в сообщении. Уточняется, что возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигурант помещен в изолятор временного содержания. В региональном СК агентству сообщили, что сейчас "следователи устанавливают обстоятельства произошедшего". Этно-ландшафтный фестиваль "Зов Пармы" проводится на поляне в поселке Серегово в Чердынском округе. В рамках мероприятия проходят ярмарки и ремесленные мастерские, театральные представления, турниры по фехтованию, реконструкции исторических событий, также зрителей знакомят с музыкальной программой.
https://ria.ru/20240315/izbienie-1933138159.html
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РИА Новости
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происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пермском крае мужчина напал с топором на двух молодых людей

На фестивале в Пермском крае мужчина напал с топором на двух молодых людей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 23 июл - РИА Новости. Мужчина на фестивале в Пермском крае напал с топором на двух молодых людей, пострадавшие с тяжелыми травмами головы попали в больницу, подозреваемый задержан, возбуждено дело, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.
По данным ведомства, на фестивале в поселке Серегово в Чердынском округе мужчина во время ссоры с двумя молодыми людьми схватил топор и несколько раз ударил им оппонентов по голове. Пострадавшие с тяжелыми травмами попали в больницу.
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«
"Сотрудники полиции Прикамья задержали подозреваемого (1989 года рождения) в нанесении тяжкого вреда здоровью двум гражданам. Им оказался житель Соликамского городского округа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигурант помещен в изолятор временного содержания.
В региональном СК агентству сообщили, что сейчас "следователи устанавливают обстоятельства произошедшего".
Этно-ландшафтный фестиваль "Зов Пармы" проводится на поляне в поселке Серегово в Чердынском округе. В рамках мероприятия проходят ярмарки и ремесленные мастерские, театральные представления, турниры по фехтованию, реконструкции исторических событий, также зрителей знакомят с музыкальной программой.
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ПроисшествияПермский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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