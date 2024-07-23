https://ria.ru/20240723/napadenie-1961565146.html

В Пермском крае мужчина напал с топором на двух молодых людей

В Пермском крае мужчина напал с топором на двух молодых людей - РИА Новости, 23.07.2024

В Пермском крае мужчина напал с топором на двух молодых людей

Мужчина на фестивале в Пермском крае напал с топором на двух молодых людей, пострадавшие с тяжелыми травмами головы попали в больницу, подозреваемый задержан,... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T20:00

2024-07-23T20:00

2024-07-23T20:00

происшествия

пермский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 23 июл - РИА Новости. Мужчина на фестивале в Пермском крае напал с топором на двух молодых людей, пострадавшие с тяжелыми травмами головы попали в больницу, подозреваемый задержан, возбуждено дело, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД. По данным ведомства, на фестивале в поселке Серегово в Чердынском округе мужчина во время ссоры с двумя молодыми людьми схватил топор и несколько раз ударил им оппонентов по голове. Пострадавшие с тяжелыми травмами попали в больницу. "Сотрудники полиции Прикамья задержали подозреваемого (1989 года рождения) в нанесении тяжкого вреда здоровью двум гражданам. Им оказался житель Соликамского городского округа", - говорится в сообщении. Уточняется, что возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигурант помещен в изолятор временного содержания. В региональном СК агентству сообщили, что сейчас "следователи устанавливают обстоятельства произошедшего". Этно-ландшафтный фестиваль "Зов Пармы" проводится на поляне в поселке Серегово в Чердынском округе. В рамках мероприятия проходят ярмарки и ремесленные мастерские, театральные представления, турниры по фехтованию, реконструкции исторических событий, также зрителей знакомят с музыкальной программой.

https://ria.ru/20240315/izbienie-1933138159.html

https://ria.ru/20231213/direktor-1915642626.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)