https://ria.ru/20240723/nagrazhdenie-1961350381.html

Путин наградил главу района Липецкой области орденом Александра Невского

Путин наградил главу района Липецкой области орденом Александра Невского - РИА Новости, 23.07.2024

Путин наградил главу района Липецкой области орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы Усманского муниципального района Липецкой области Владимира Мазо орденом Александра Невского,... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T00:49

2024-07-23T00:49

2024-07-23T00:49

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы Усманского муниципального района Липецкой области Владимира Мазо орденом Александра Невского, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом Александра Невского Мазо Владимира Михайловича - главу Усманского муниципального района Липецкой области", - говорится в документе. Согласно официальному сайту Липецкого областного совета депутатов, Мазо был назначен главой Усманского муниципального района Липецкой области 22 апреля 2007 года. Он является заслуженным учителем Российской Федерации, лауреатом государственной премии Таджикской ССР имени Абу Али Ибн-Сины (имени Авиценны) и заслуженным работником сельского хозяйства Таджикской ССР. Кроме того, отмечен рядом наград: орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и орденом "Знак Почёта".

https://ria.ru/20240722/merzlikin-1961341925.html

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владимир путин, александр невский, липецкая область, россия, липецкий областной совет депутатов