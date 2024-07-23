https://ria.ru/20240723/nagrady-1961555384.html

Воробьев вручил награды многодетным матерям из Подмосковья

Воробьев вручил награды многодетным матерям из Подмосковья - РИА Новости, 23.07.2024

Воробьев вручил награды многодетным матерям из Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках торжественной церемонии вручил государственные и областные награды многодетным матерям из Подмосковья,... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T19:03

2024-07-23T19:03

2024-07-23T19:03

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

серпухов

павловский посад

андрей воробьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961555069_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_4a613f6d90f2330d67464656b1e3b95b.jpg

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках торжественной церемонии вручил государственные и областные награды многодетным матерям из Подмосковья, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Мы сегодня встречаемся, чтобы наградить многодетных мам за очень заметный вклад в жизнь нашей страны, нашего Подмосковья. Екатерина Николаевна Зотова удостоена звания "Мать-героиня". Я с удовольствием выполню поручение президента и вручу эту награду. Здесь присутствуют семьи из Серпухова, Павловского Посада, Щелкова, Одинцовского г.о., Химок и Раменского, которые мы тоже сегодня награждаем. Родители делают все, чтобы воспитать своих детей образованными, культурными, творческими, одаренными. Знаю, что ребята занимаются спортом, музыкой, во многих семьях мужчины выполняют гражданский долг, защищают нашу страну", - приводит пресс-служба слова Воробьева. Глава региона уточнил, что президент и все общество объединяется вокруг традиционных семейных ценностей. "Я считаю как многодетный отец, что семья - это основа государства. В Подмосковье за 11 лет в 3,5 раза увеличилось количество многодетных. Сейчас их порядка 113 тысяч, там воспитывается более 360 тысяч ребятишек. У нас существуют различные программы поддержки, потому что мы все понимаем, что большое количество детей – это не только большая ответственность, но это еще и финансовые затраты", - сказал Воробьев.

https://ria.ru/20231005/rossiya-1900733560.html

московская область (подмосковье)

серпухов

павловский посад

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), серпухов, павловский посад, андрей воробьев