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Воробьев вручил награды многодетным матерям из Подмосковья - РИА Новости, 23.07.2024
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Новости Подмосковья
 
19:03 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/nagrady-1961555384.html
Воробьев вручил награды многодетным матерям из Подмосковья
Воробьев вручил награды многодетным матерям из Подмосковья - РИА Новости, 23.07.2024
Воробьев вручил награды многодетным матерям из Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках торжественной церемонии вручил государственные и областные награды многодетным матерям из Подмосковья,... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T19:03
2024-07-23T19:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
серпухов
павловский посад
андрей воробьев
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках торжественной церемонии вручил государственные и областные награды многодетным матерям из Подмосковья, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Мы сегодня встречаемся, чтобы наградить многодетных мам за очень заметный вклад в жизнь нашей страны, нашего Подмосковья. Екатерина Николаевна Зотова удостоена звания "Мать-героиня". Я с удовольствием выполню поручение президента и вручу эту награду. Здесь присутствуют семьи из Серпухова, Павловского Посада, Щелкова, Одинцовского г.о., Химок и Раменского, которые мы тоже сегодня награждаем. Родители делают все, чтобы воспитать своих детей образованными, культурными, творческими, одаренными. Знаю, что ребята занимаются спортом, музыкой, во многих семьях мужчины выполняют гражданский долг, защищают нашу страну", - приводит пресс-служба слова Воробьева. Глава региона уточнил, что президент и все общество объединяется вокруг традиционных семейных ценностей. "Я считаю как многодетный отец, что семья - это основа государства. В Подмосковье за 11 лет в 3,5 раза увеличилось количество многодетных. Сейчас их порядка 113 тысяч, там воспитывается более 360 тысяч ребятишек. У нас существуют различные программы поддержки, потому что мы все понимаем, что большое количество детей – это не только большая ответственность, но это еще и финансовые затраты", - сказал Воробьев.
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московская область (подмосковье), серпухов, павловский посад, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Серпухов, Павловский Посад, Андрей Воробьев

Воробьев вручил награды многодетным матерям из Подмосковья

© Фото : правительство Московской области Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил государственные и областные награды многодетным матерям
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил государственные и областные награды многодетным матерям - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил государственные и областные награды многодетным матерям
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках торжественной церемонии вручил государственные и областные награды многодетным матерям из Подмосковья, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Мы сегодня встречаемся, чтобы наградить многодетных мам за очень заметный вклад в жизнь нашей страны, нашего Подмосковья. Екатерина Николаевна Зотова удостоена звания "Мать-героиня". Я с удовольствием выполню поручение президента и вручу эту награду. Здесь присутствуют семьи из Серпухова, Павловского Посада, Щелкова, Одинцовского г.о., Химок и Раменского, которые мы тоже сегодня награждаем. Родители делают все, чтобы воспитать своих детей образованными, культурными, творческими, одаренными. Знаю, что ребята занимаются спортом, музыкой, во многих семьях мужчины выполняют гражданский долг, защищают нашу страну", - приводит пресс-служба слова Воробьева.
Глава региона уточнил, что президент и все общество объединяется вокруг традиционных семейных ценностей.
«
"Я считаю как многодетный отец, что семья - это основа государства. В Подмосковье за 11 лет в 3,5 раза увеличилось количество многодетных. Сейчас их порядка 113 тысяч, там воспитывается более 360 тысяч ребятишек. У нас существуют различные программы поддержки, потому что мы все понимаем, что большое количество детей – это не только большая ответственность, но это еще и финансовые затраты", - сказал Воробьев.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)СерпуховПавловский ПосадАндрей Воробьев
 
 
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