https://ria.ru/20240723/mvd-1961354941.html

МВД создаст банк данных с уехавшими членами экстремистских организаций

МВД создаст банк данных с уехавшими членами экстремистских организаций - РИА Новости, 23.07.2024

МВД создаст банк данных с уехавшими членами экстремистских организаций

Новая стратегия противодействия экстремизму МВД РФ предполагает создание банка данных граждан, выехавших из России для участия в экстремистских организациях или РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T02:44

2024-07-23T02:44

2024-07-23T02:45

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Новая стратегия противодействия экстремизму МВД РФ предполагает создание банка данных граждан, выехавших из России для участия в экстремистских организациях или для обучения в иностранных центрах недружественных государств, следует из проекта указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. "Основными направлениями государственной политики в сфере противодействия экстремизму и мерами по ее реализации являются: создание банка данных на лиц, выехавших за пределы Российской Федерации для участия в экстремистских организациях, а также для прохождения обучения в иностранных центрах недружественных государств", - говорится в проекте указа. Также, согласно документу, предусматривается организация профподготовки правоохранителей и получения ими дополнительного профессионального образования по утвержденным в установленном порядке программам в области "выявления, пресечения, раскрытия, расследования, профилактики, квалификации экстремистских проявлений, а также противодействия финансированию экстремистской и террористической деятельности".

https://ria.ru/20240719/dagestan-1960613344.html

россия

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россия, владимир путин