https://ria.ru/20240723/mvd-1961354941.html
МВД создаст банк данных с уехавшими членами экстремистских организаций
МВД создаст банк данных с уехавшими членами экстремистских организаций - РИА Новости, 23.07.2024
МВД создаст банк данных с уехавшими членами экстремистских организаций
Новая стратегия противодействия экстремизму МВД РФ предполагает создание банка данных граждан, выехавших из России для участия в экстремистских организациях или РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T02:44
2024-07-23T02:44
2024-07-23T02:45
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Новая стратегия противодействия экстремизму МВД РФ предполагает создание банка данных граждан, выехавших из России для участия в экстремистских организациях или для обучения в иностранных центрах недружественных государств, следует из проекта указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. "Основными направлениями государственной политики в сфере противодействия экстремизму и мерами по ее реализации являются: создание банка данных на лиц, выехавших за пределы Российской Федерации для участия в экстремистских организациях, а также для прохождения обучения в иностранных центрах недружественных государств", - говорится в проекте указа. Также, согласно документу, предусматривается организация профподготовки правоохранителей и получения ими дополнительного профессионального образования по утвержденным в установленном порядке программам в области "выявления, пресечения, раскрытия, расследования, профилактики, квалификации экстремистских проявлений, а также противодействия финансированию экстремистской и террористической деятельности".
https://ria.ru/20240719/dagestan-1960613344.html
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россия, владимир путин
МВД создаст банк данных с уехавшими членами экстремистских организаций
МВД создаст банк данных с покинувшими РФ членами экстремистских организаций
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Новая стратегия противодействия экстремизму МВД РФ предполагает создание банка данных граждан, выехавших из России для участия в экстремистских организациях или для обучения в иностранных центрах недружественных государств, следует из проекта указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
"Основными направлениями государственной политики в сфере противодействия экстремизму и мерами по ее реализации являются: создание банка данных на лиц, выехавших за пределы Российской Федерации для участия в экстремистских организациях, а также для прохождения обучения в иностранных центрах недружественных государств", - говорится в проекте указа.
Также, согласно документу, предусматривается организация профподготовки правоохранителей и получения ими дополнительного профессионального образования по утвержденным в установленном порядке программам в области "выявления, пресечения, раскрытия, расследования, профилактики, квалификации экстремистских проявлений, а также противодействия финансированию экстремистской и террористической деятельности".