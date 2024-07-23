https://ria.ru/20240723/muzhchina-1961591456.html

В Белгородской области мужчина подорвался на взрывоопасном предмете

В Белгородской области мужчина подорвался на взрывоопасном предмете - РИА Новости, 23.07.2024

В Белгородской области мужчина подорвался на взрывоопасном предмете

Мужчина в Белгородской области, несмотря на предупреждающую табличку, проник за ограждение и подорвался на взрывоопасном предмете, он погиб, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T23:06

2024-07-23T23:06

2024-07-23T23:07

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мужчина в Белгородской области, несмотря на предупреждающую табличку, проник за ограждение и подорвался на взрывоопасном предмете, он погиб, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "ЧП в Краснояружском районе. Мужчина, несмотря на наличие таблички "Опасная зона. Проход запрещен" и колючей проволоки, проник за ограждение и подорвался на взрывоопасном предмете. От полученных ранений он скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования семье погибшего", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240723/podpole-1961545512.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия