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В Белгородской области мужчина подорвался на взрывоопасном предмете
В Белгородской области мужчина подорвался на взрывоопасном предмете - РИА Новости, 23.07.2024
В Белгородской области мужчина подорвался на взрывоопасном предмете
Мужчина в Белгородской области, несмотря на предупреждающую табличку, проник за ограждение и подорвался на взрывоопасном предмете, он погиб, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T23:06
2024-07-23T23:06
2024-07-23T23:07
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мужчина в Белгородской области, несмотря на предупреждающую табличку, проник за ограждение и подорвался на взрывоопасном предмете, он погиб, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "ЧП в Краснояружском районе. Мужчина, несмотря на наличие таблички "Опасная зона. Проход запрещен" и колючей проволоки, проник за ограждение и подорвался на взрывоопасном предмете. От полученных ранений он скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования семье погибшего", - написал он в Telegram-канале.
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгородской области мужчина подорвался на взрывоопасном предмете
Гладков: в Белгородской области мужчина подорвался на взрывоопасном предмете