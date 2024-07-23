https://ria.ru/20240723/most-1961366953.html
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей - РИА Новости, 23.07.2024
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщает оперативный инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту в Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T08:09
2024-07-23T08:09
2024-07-23T08:15
республика крым
общество
крымский мост
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщает оперативный инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту в Telegram-канале.Сообщение о временном перекрытии движения по мосту было опубликовано в 7.29."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении инфоцентра.
https://ria.ru/20240720/kitay-1960720600.html
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республика крым, общество, крымский мост
Республика Крым, Общество, Крымский мост
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
Инфоцентр: движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили