https://ria.ru/20240723/most-1961366953.html

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей - РИА Новости, 23.07.2024

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщает оперативный инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту в Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T08:09

2024-07-23T08:09

2024-07-23T08:15

республика крым

общество

крымский мост

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщает оперативный инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту в Telegram-канале.Сообщение о временном перекрытии движения по мосту было опубликовано в 7.29."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении инфоцентра.

https://ria.ru/20240720/kitay-1960720600.html

республика крым

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республика крым, общество, крымский мост