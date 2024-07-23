https://ria.ru/20240723/moskva-1961561947.html
Мужчина, напавший на инкассаторов в Москве, получил 16 лет колонии
Мужчина, напавший на инкассаторов в Москве, получил 16 лет колонии - РИА Новости, 23.07.2024
Мужчина, напавший на инкассаторов в Москве, получил 16 лет колонии
Один из мужчин, напавших на инкассаторов в 2017 году в Москве, приговорен к 16 годам колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T19:41
2024-07-23T19:41
2024-07-23T19:41
происшествия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Один из мужчин, напавших на инкассаторов в 2017 году в Москве, приговорен к 16 годам колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы, суд приговорил Абдуллаева к 16 годам колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Следствие установило, что 14 февраля 2017 года подсудимый и два его подельника напали с оружием на инкассаторов около почтового отделения по улице Римского-Корсакова, пытаясь завладеть наличными на сумму более 10,7 миллиона рублей. В ходе нападения один из сотрудников был тяжело ранен, один из нападавших был убит. Абдуллаеву и его подельнику удалось скрыться. При этом завладеть деньгами они не смогли. Второй нападавший ранее получил 12 лет. Мужчина признан виновным в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем.
https://ria.ru/20240723/prigovor-1961526851.html
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происшествия, москва
Мужчина, напавший на инкассаторов в Москве, получил 16 лет колонии
Напавший на инкассаторов в Москве мужчина получил 16 лет колонии строгого режима