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В Москве подключат к сетям 74 новостройки по программе реновации - РИА Новости, 23.07.2024
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09:13 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/moskva-1961374254.html
В Москве подключат к сетям 74 новостройки по программе реновации
В Москве подключат к сетям 74 новостройки по программе реновации - РИА Новости, 23.07.2024
В Москве подключат к сетям 74 новостройки по программе реновации
Специалисты обеспечат электричеством 74 жилых дома, построенных в рамках программы реновации в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T09:13
2024-07-23T09:13
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Специалисты обеспечат электричеством 74 жилых дома, построенных в рамках программы реновации в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Организация бесперебойного энергоснабжения объектов жилого фонда, в том числе новостроек по программе реновации, находится на особом контроле. За прошлый год подключили к сетям 49 таких многоквартирных домов, в этом году планируем провести работы по 74 адресам, из которых 22 уже обеспечены надежным энергоснабжением", - рассказал он. Заместитель мэра пояснил, что в рамках работ по технологическому присоединению новостроек будет проложено более 300 километров кабельных линий, построено несколько трансформаторных и распределяющих подстанций различных классов напряжения. Суммарная присоединенная мощность составит почти 61,1 тысячи киловатт. "Все мероприятия проводятся с использованием современных технологий и спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения, то есть бестраншейным способом. Он применяется в условиях плотной застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить уже проложенные коммуникации", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства добавил, что новые жилые дома обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.
https://ria.ru/20240719/biryukov-1960638005.html
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

В Москве подключат к сетям 74 новостройки по программе реновации

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкДом, введенный по программе реновации жилищного фонда
Дом, введенный по программе реновации жилищного фонда - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Дом, введенный по программе реновации жилищного фонда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Специалисты обеспечат электричеством 74 жилых дома, построенных в рамках программы реновации в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Организация бесперебойного энергоснабжения объектов жилого фонда, в том числе новостроек по программе реновации, находится на особом контроле. За прошлый год подключили к сетям 49 таких многоквартирных домов, в этом году планируем провести работы по 74 адресам, из которых 22 уже обеспечены надежным энергоснабжением", - рассказал он.
Более 50% работ по ремонту энергоподстанций выполнили в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Бирюков: более 50% работ по ремонту энергоподстанций выполнили в Москве
19 июля, 10:11
Заместитель мэра пояснил, что в рамках работ по технологическому присоединению новостроек будет проложено более 300 километров кабельных линий, построено несколько трансформаторных и распределяющих подстанций различных классов напряжения. Суммарная присоединенная мощность составит почти 61,1 тысячи киловатт.
"Все мероприятия проводятся с использованием современных технологий и спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения, то есть бестраншейным способом. Он применяется в условиях плотной застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить уже проложенные коммуникации", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства добавил, что новые жилые дома обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.
 
МоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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