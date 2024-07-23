https://ria.ru/20240723/moskva-1961374254.html

В Москве подключат к сетям 74 новостройки по программе реновации

В Москве подключат к сетям 74 новостройки по программе реновации - РИА Новости, 23.07.2024

В Москве подключат к сетям 74 новостройки по программе реновации

Специалисты обеспечат электричеством 74 жилых дома, построенных в рамках программы реновации в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T09:13

2024-07-23T09:13

2024-07-23T09:13

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Специалисты обеспечат электричеством 74 жилых дома, построенных в рамках программы реновации в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Организация бесперебойного энергоснабжения объектов жилого фонда, в том числе новостроек по программе реновации, находится на особом контроле. За прошлый год подключили к сетям 49 таких многоквартирных домов, в этом году планируем провести работы по 74 адресам, из которых 22 уже обеспечены надежным энергоснабжением", - рассказал он. Заместитель мэра пояснил, что в рамках работ по технологическому присоединению новостроек будет проложено более 300 километров кабельных линий, построено несколько трансформаторных и распределяющих подстанций различных классов напряжения. Суммарная присоединенная мощность составит почти 61,1 тысячи киловатт. "Все мероприятия проводятся с использованием современных технологий и спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения, то есть бестраншейным способом. Он применяется в условиях плотной застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить уже проложенные коммуникации", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства добавил, что новые жилые дома обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.

https://ria.ru/20240719/biryukov-1960638005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы