https://ria.ru/20240723/mosgorsud-1961442755.html
Суд отменил приговор одному из первых осужденных по статье о фейках
Суд отменил приговор одному из первых осужденных по статье о фейках - РИА Новости, 23.07.2024
Суд отменил приговор одному из первых осужденных по статье о фейках
Мосгорсуд отменил 7-летний приговор бывшему технику запасного пункта управления столичного главка МВД Сергею Клокову (Веделю) за распространение заведомо ложной РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T13:23
2024-07-23T13:23
2024-07-23T13:23
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мосгорсуд отменил 7-летний приговор бывшему технику запасного пункта управления столичного главка МВД Сергею Клокову (Веделю) за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, дело вернули прокурору, сообщил РИА Новости его адвокат Даниил Берман. "Сегодня Московский городской суд полностью отменил обвинительный приговор в отношении моего подзащитного Клокова, а уголовное дело вернул дело прокурору. При этом мера пресечения в виде стражи в отношении моего подзащитного Клокова была сохранена", - рассказал собеседник агентства. Перовский суд Москвы в апреле прошлого года приговорил Клокова к 7 годам колонии общего режима, также лишив его звания капитана полиции внутренней службы и запретив занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах на срок 4 года. Клоков – один из первых в России фигурантов по статье УК РФ о фейках о российской армии. До ареста он занимал должность техника запасного пункта управления столичного главка МВД. По данным ряда СМИ, поводом для возбуждения дела стали телефонные разговоры с друзьями и коллегами, в ходе которых Клоков негативно высказывался о действиях российских войск на территории Украины. Статья 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) была введена в Уголовный кодекс вскоре после начала спецоперации на Украине – 4 марта 2022 года.
https://ria.ru/20240422/prigovor-1941551458.html
https://ria.ru/20240622/arrest-1954778713.html
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происшествия, россия, украина, москва, московский городской суд
Происшествия, Россия, Украина, Москва, Московский городской суд
Суд отменил приговор одному из первых осужденных по статье о фейках
Мосгорсуд отменил приговор бывшему сотруднику столичного главка МВД Веделю
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мосгорсуд отменил 7-летний приговор бывшему технику запасного пункта управления столичного главка МВД Сергею Клокову (Веделю) за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, дело вернули прокурору, сообщил РИА Новости его адвокат Даниил Берман.
«
"Сегодня Московский городской суд полностью отменил обвинительный приговор в отношении моего подзащитного Клокова, а уголовное дело вернул дело прокурору. При этом мера пресечения в виде стражи в отношении моего подзащитного Клокова была сохранена", - рассказал собеседник агентства.
Перовский суд Москвы в апреле прошлого года приговорил Клокова к 7 годам колонии общего режима, также лишив его звания капитана полиции внутренней службы и запретив занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах на срок 4 года.
Клоков – один из первых в России фигурантов по статье УК РФ о фейках о российской армии. До ареста он занимал должность техника запасного пункта управления столичного главка МВД.
По данным ряда СМИ, поводом для возбуждения дела стали телефонные разговоры с друзьями и коллегами, в ходе которых Клоков негативно высказывался о действиях российских войск на территории Украины.
Статья 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) была введена в Уголовный кодекс вскоре после начала спецоперации на Украине – 4 марта 2022 года.