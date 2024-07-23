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В Молдавии выявили еще один случай африканской чумы свиней - РИА Новости, 23.07.2024
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21:58 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/moldavija-1961583237.html
В Молдавии выявили еще один случай африканской чумы свиней
В Молдавии выявили еще один случай африканской чумы свиней - РИА Новости, 23.07.2024
В Молдавии выявили еще один случай африканской чумы свиней
Еще один случай африканской чумы свиней (АЧС) выявлен в домашнем хозяйстве Сынжерейского района на севере Молдавии, сообщила во вторник пресс-служба... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T21:58
2024-07-23T21:58
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КИШИНЕВ, 23 июл – РИА Новости. Еще один случай африканской чумы свиней (АЧС) выявлен в домашнем хозяйстве Сынжерейского района на севере Молдавии, сообщила во вторник пресс-служба Нацагентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA). С начала 2024 года ANSA зарегистрировала в республике 13 случаев АЧС, из них 7 – среди домашних свиней и 6 – среди диких кабанов. В общей сложности 970 домашних свиней и 6 диких кабанов были уничтожены. ANSA призывает владельцев свиней срочно информировать территориальные подразделения по безопасности продуктов питания, ветеринаров или местные органы власти о случаях болезни и гибели животных, а также о находках туш диких свиней. "Накануне, 22 июля, лабораторные исследования подтвердили наличие вируса африканской чумы свиней в образцах от домашних свиней, собранных на одной из коммерческих свиноферм в Сынжерейском районе", - сообщается на сайте агентства. Уточняется, что осуществляется контроль водоемов дикой природы и перемещения животных внутри страны, скрининг поголовья домашних свиней и кабанов. ANSA также призывает владельцев домашних животных принимать более строгие меры предосторожности. Вокруг очага вспышки установлены зоны ограничений (зона защиты 3 километра и зона наблюдения 10 километров). Ограничена транспортировка свиней из коммерческих ферм в данной зоне, а также из домашних хозяйств, запрещена продажа свинины. Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
https://ria.ru/20240610/tushi-1951991195.html
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молдавия, в мире
Молдавия, В мире
В Молдавии выявили еще один случай африканской чумы свиней

На севере Молдавии выявили еще один случай африканской чумы свиней

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВетеринарная лаборатория"
Ветеринарная лаборатория - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ветеринарная лаборатория". Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 июл – РИА Новости. Еще один случай африканской чумы свиней (АЧС) выявлен в домашнем хозяйстве Сынжерейского района на севере Молдавии, сообщила во вторник пресс-служба Нацагентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA).
С начала 2024 года ANSA зарегистрировала в республике 13 случаев АЧС, из них 7 – среди домашних свиней и 6 – среди диких кабанов. В общей сложности 970 домашних свиней и 6 диких кабанов были уничтожены.
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ANSA призывает владельцев свиней срочно информировать территориальные подразделения по безопасности продуктов питания, ветеринаров или местные органы власти о случаях болезни и гибели животных, а также о находках туш диких свиней.
«
"Накануне, 22 июля, лабораторные исследования подтвердили наличие вируса африканской чумы свиней в образцах от домашних свиней, собранных на одной из коммерческих свиноферм в Сынжерейском районе", - сообщается на сайте агентства.
Уточняется, что осуществляется контроль водоемов дикой природы и перемещения животных внутри страны, скрининг поголовья домашних свиней и кабанов. ANSA также призывает владельцев домашних животных принимать более строгие меры предосторожности.
Вокруг очага вспышки установлены зоны ограничений (зона защиты 3 километра и зона наблюдения 10 километров). Ограничена транспортировка свиней из коммерческих ферм в данной зоне, а также из домашних хозяйств, запрещена продажа свинины.
Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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