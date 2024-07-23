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Посол Украины в Молдавии призвал не закрывать границу с республикой - РИА Новости, 23.07.2024
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10:04 23.07.2024 (обновлено: 10:46 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/moldavija-1961384950.html
Посол Украины в Молдавии призвал не закрывать границу с республикой
Посол Украины в Молдавии призвал не закрывать границу с республикой - РИА Новости, 23.07.2024
Посол Украины в Молдавии призвал не закрывать границу с республикой
Посол Украины в Молдавии Марк Шевченко в эфире телеканала TV 8 выразил надежду, что Киеву не придется принимать решение о закрытии границ с соседней... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T10:04
2024-07-23T10:46
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молдавия
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КИШИНЕВ, 23 июл - РИА Новости. Посол Украины в Молдавии Марк Шевченко в эфире телеканала TV 8 выразил надежду, что Киеву не придется принимать решение о закрытии границ с соседней республикой, иначе это стало бы катастрофой. Киев с февраля 2022 года закрыл часть границы, которая совпадает с территорией Приднестровья. "Я искренне надеюсь, что мы не дойдем до такого состояния дел (полное закрытие границ - ред.). И украинский и молдавский народы они слишком мудры. Закрытие границы было бы катастрофой", - заявил Шевченко. По его словам, политические элиты Молдавии и Украины "давно и прочно решили" выбрать путь евроинтеграции, который должен стирать границы, а не устанавливать новые. При этом дипломат в июне этого года заявил, что Украина может полностью закрыть границу с Молдавией, если к власти в стране придут пророссийские партии.
https://ria.ru/20231116/moldaviya-1909848030.html
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в мире, украина, молдавия, киев
В мире, Украина, Молдавия, Киев
Посол Украины в Молдавии призвал не закрывать границу с республикой

Посол Украины Шевченко: закрытие границ с Молдавией стало бы катастрофой

© РИА Новости / Александр Мазуркевич | Перейти в медиабанкУкраинский пограничник
Украинский пограничник - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
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Украинский пограничник. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 июл - РИА Новости. Посол Украины в Молдавии Марк Шевченко в эфире телеканала TV 8 выразил надежду, что Киеву не придется принимать решение о закрытии границ с соседней республикой, иначе это стало бы катастрофой.
Киев с февраля 2022 года закрыл часть границы, которая совпадает с территорией Приднестровья.
«
"Я искренне надеюсь, что мы не дойдем до такого состояния дел (полное закрытие границ - ред.). И украинский и молдавский народы они слишком мудры. Закрытие границы было бы катастрофой", - заявил Шевченко.
По его словам, политические элиты Молдавии и Украины "давно и прочно решили" выбрать путь евроинтеграции, который должен стирать границы, а не устанавливать новые.
При этом дипломат в июне этого года заявил, что Украина может полностью закрыть границу с Молдавией, если к власти в стране придут пророссийские партии.
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