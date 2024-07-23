https://ria.ru/20240723/mobilizatsiya-1961407673.html

Зеленский внес в Раду законопроект о продлении мобилизации

Зеленский внес в Раду законопроект о продлении мобилизации - РИА Новости, 23.07.2024

Зеленский внес в Раду законопроект о продлении мобилизации

Законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине зарегистрированы во вторник на сайте Верховной рады, инициатором инициатором выступил... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T11:24

2024-07-23T11:24

2024-07-23T11:24

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине зарегистрированы во вторник на сайте Верховной рады, инициатором инициатором выступил Владимир Зеленский, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале - по его словам, продлить могут на 90 дней, до 9 ноября. "Законы от... Зеленского о продлении военного положения и мобилизации (на сайте Рады - ред.). Сейчас комитет и сегодня же совет утвердит их на заседании. С 12 августа и на 90 дней, то есть до 9 ноября. Это будет уже 12-е голосование парламента за эти вопросы", - написал Железняк. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240723/ukraina-1961354581.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, владимир зеленский, верховная рада украины