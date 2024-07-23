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Мишустин назвал развитие Восточного полигона железных дорог приоритетом - РИА Новости, 23.07.2024
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07:12 23.07.2024 (обновлено: 16:55 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/mishustin-1961363531.html
Мишустин назвал развитие Восточного полигона железных дорог приоритетом
Мишустин назвал развитие Восточного полигона железных дорог приоритетом - РИА Новости, 23.07.2024
Мишустин назвал развитие Восточного полигона железных дорог приоритетом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал приоритетом развитие Восточного полигона железных дорог (объединяет БАМ и Транссиб) и подтвердил, что провозные... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T07:12
2024-07-23T16:55
россия
михаил мишустин
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ХАБАРОВСК, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал приоритетом развитие Восточного полигона железных дорог (объединяет БАМ и Транссиб) и подтвердил, что провозные мощности двух магистралей по итогам 2032 году намерены нарастить до 270 миллионов тонн. Речь об этом зашла в беседе с представителями студенческих отрядов во время посещения Дальневосточного государственного университета путей сообщения. "Мы открыли уже третью очередь модернизации Восточного полигона. Это касается БАМа, Транссиба. У нас провозные мощности должны к 2032 году составить 270 миллионов тонн. И это очень серьезная задача. Без таких ребят, как вы, с ней будет сложно справиться", - отметил глава кабмина. Мишустин добавил, что стране необходимы и новые магистрали. "Национальные цели развития, которые перед нами ставит президент, невозможно будет достичь без качественных выходов на наших соседей. Восточный полигон - это на сегодняшний день основная ветка, которой будет страна заниматься", - подытожил премьер, поблагодарив всех присутствующих и пожелав им удачи.
https://ria.ru/20240709/rzhd-1958388289.html
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россия, михаил мишустин
Россия, Михаил Мишустин
Мишустин назвал развитие Восточного полигона железных дорог приоритетом

Мишустин: развитие Восточного полигона железных дорог является приоритетом

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Дальневосточного государственного университета путей сообщения в Хабаровске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Дальневосточного государственного университета путей сообщения в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Дальневосточного государственного университета путей сообщения в Хабаровске
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал приоритетом развитие Восточного полигона железных дорог (объединяет БАМ и Транссиб) и подтвердил, что провозные мощности двух магистралей по итогам 2032 году намерены нарастить до 270 миллионов тонн.
Речь об этом зашла в беседе с представителями студенческих отрядов во время посещения Дальневосточного государственного университета путей сообщения.
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"Мы открыли уже третью очередь модернизации Восточного полигона. Это касается БАМа, Транссиба. У нас провозные мощности должны к 2032 году составить 270 миллионов тонн. И это очень серьезная задача. Без таких ребят, как вы, с ней будет сложно справиться", - отметил глава кабмина.
Мишустин добавил, что стране необходимы и новые магистрали. "Национальные цели развития, которые перед нами ставит президент, невозможно будет достичь без качественных выходов на наших соседей. Восточный полигон - это на сегодняшний день основная ветка, которой будет страна заниматься", - подытожил премьер, поблагодарив всех присутствующих и пожелав им удачи.
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