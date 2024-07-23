https://ria.ru/20240723/minoborony-1961364296.html
ПВО за ночь сбила 25 украинских беспилотников
ПВО за ночь сбила 25 украинских беспилотников - РИА Новости, 23.07.2024
ПВО за ночь сбила 25 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T07:27
2024-07-23T07:27
2024-07-23T09:40
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
черное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786867317_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d7e6c2e63c6ed142804af98126836ab.jpg
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны."Перехвачены и уничтожены два БПЛА над Брянской и два над Белгородской областями, а также 21 БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря", — отметили в ведомстве.В Минобороны уточнили, что атаку отразили с помощью дежурных средств ПВО.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале рассказал об успешном поражении российскими военными дронов ВСУ, более 15 БПЛА уничтожили над акваторией в районе мыса Фиолент и северной части города, инфраструктура не пострадала.Киев практически ежедневно пытается атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240723/desant-1961359762.html
https://ria.ru/20240723/bespilotnik-1961362800.html
россия
белгородская область
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786867317_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bb5266bd253af8a37e1a9dbe2ea7ffc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, черное море
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Черное море
ПВО за ночь сбила 25 украинских беспилотников
Минобороны: ПВО за ночь сбила над территорией РФ 25 БПЛА ВСУ