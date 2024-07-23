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ПВО за ночь сбила 25 украинских беспилотников - РИА Новости, 23.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:27 23.07.2024 (обновлено: 09:40 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/minoborony-1961364296.html
ПВО за ночь сбила 25 украинских беспилотников
ПВО за ночь сбила 25 украинских беспилотников - РИА Новости, 23.07.2024
ПВО за ночь сбила 25 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T07:27
2024-07-23T09:40
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
черное море
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны.&quot;Перехвачены и уничтожены два БПЛА над Брянской и два над Белгородской областями, а также 21 БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря&quot;, — отметили в ведомстве.В Минобороны уточнили, что атаку отразили с помощью дежурных средств ПВО.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале рассказал об успешном поражении российскими военными дронов ВСУ, более 15 БПЛА уничтожили над акваторией в районе мыса Фиолент и северной части города, инфраструктура не пострадала.Киев практически ежедневно пытается атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240723/desant-1961359762.html
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россия
белгородская область
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россия, белгородская область, черное море
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Черное море
ПВО за ночь сбила 25 украинских беспилотников

Минобороны: ПВО за ночь сбила над территорией РФ 25 БПЛА ВСУ

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны.
«

"Перехвачены и уничтожены два БПЛА над Брянской и два над Белгородской областями, а также 21 БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря", — отметили в ведомстве.

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В Минобороны уточнили, что атаку отразили с помощью дежурных средств ПВО.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале рассказал об успешном поражении российскими военными дронов ВСУ, более 15 БПЛА уничтожили над акваторией в районе мыса Фиолент и северной части города, инфраструктура не пострадала.
Киев практически ежедневно пытается атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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