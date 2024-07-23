https://ria.ru/20240723/minoborony-1961364296.html

ПВО за ночь сбила 25 украинских беспилотников

ПВО за ночь сбила 25 украинских беспилотников - РИА Новости, 23.07.2024

ПВО за ночь сбила 25 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T07:27

2024-07-23T07:27

2024-07-23T09:40

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

черное море

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны."Перехвачены и уничтожены два БПЛА над Брянской и два над Белгородской областями, а также 21 БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря", — отметили в ведомстве.В Минобороны уточнили, что атаку отразили с помощью дежурных средств ПВО.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале рассказал об успешном поражении российскими военными дронов ВСУ, более 15 БПЛА уничтожили над акваторией в районе мыса Фиолент и северной части города, инфраструктура не пострадала.Киев практически ежедневно пытается атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240723/desant-1961359762.html

https://ria.ru/20240723/bespilotnik-1961362800.html

россия

белгородская область

черное море

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россия, белгородская область, черное море