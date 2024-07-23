https://ria.ru/20240723/minenergo-1961557352.html

Минэнерго взяло под особый контроль электроснабжение в Ростовской области

Минэнерго взяло под особый контроль электроснабжение в Ростовской области - РИА Новости, 23.07.2024

Минэнерго взяло под особый контроль электроснабжение в Ростовской области

Минэнерго РФ берет под особый контроль ход обновления и строительства новых мощностей электроснабжения в Ростовской области, сообщил министр энергетики РФ... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T19:15

2024-07-23T19:15

2024-07-23T20:01

ростовская область

россия

сергей цивилев

василий голубев

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Минэнерго РФ берет под особый контроль ход обновления и строительства новых мощностей электроснабжения в Ростовской области, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, его слова приводятся в Telegram-канале министерства. "Минэнерго берет под особый контроль ход обновления и строительства новых мощностей электроснабжения в Ростовской области... Надежное энергоснабжение потребителей объединенной энергосистемы Юга, в том числе Ростовской области, остается на особом контроле министерства энергетики вплоть до полной стабилизации работы энергетического комплекса региона", – сказал он.В ходе обсуждения стороны рассмотрели вопросы увеличения генерирующих мощностей и предотвращения перегрузок оборудования. Глава Минэнерго отметил, что в связи с экстремально высокой температурой на Юге потребление электроэнергии выросло более чем на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. При этом потребление в Ростовской области увеличилось на 17,5%.Министр подчеркнул, что для повышения надежности электроснабжения потребителей необходимо провести ряд мер, в частности установить автотрансформаторы на подстанции Ростовская. Кроме того, по его словам, нужно ускорить ввод в эксплуатацию парогазовых установок и провести модернизацию генерирующего оборудования на Новочеркасской ГРЭС.

https://ria.ru/20240719/pogoda-1960677641.html

ростовская область

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ростовская область, россия, сергей цивилев, василий голубев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)