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Минэнерго взяло под особый контроль электроснабжение в Ростовской области - РИА Новости, 23.07.2024
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19:15 23.07.2024 (обновлено: 20:01 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/minenergo-1961557352.html
Минэнерго взяло под особый контроль электроснабжение в Ростовской области
Минэнерго взяло под особый контроль электроснабжение в Ростовской области - РИА Новости, 23.07.2024
Минэнерго взяло под особый контроль электроснабжение в Ростовской области
Минэнерго РФ берет под особый контроль ход обновления и строительства новых мощностей электроснабжения в Ростовской области, сообщил министр энергетики РФ... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T19:15
2024-07-23T20:01
ростовская область
россия
сергей цивилев
василий голубев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Минэнерго РФ берет под особый контроль ход обновления и строительства новых мощностей электроснабжения в Ростовской области, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, его слова приводятся в Telegram-канале министерства. "Минэнерго берет под особый контроль ход обновления и строительства новых мощностей электроснабжения в Ростовской области... Надежное энергоснабжение потребителей объединенной энергосистемы Юга, в том числе Ростовской области, остается на особом контроле министерства энергетики вплоть до полной стабилизации работы энергетического комплекса региона", – сказал он.В ходе обсуждения стороны рассмотрели вопросы увеличения генерирующих мощностей и предотвращения перегрузок оборудования. Глава Минэнерго отметил, что в связи с экстремально высокой температурой на Юге потребление электроэнергии выросло более чем на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. При этом потребление в Ростовской области увеличилось на 17,5%.Министр подчеркнул, что для повышения надежности электроснабжения потребителей необходимо провести ряд мер, в частности установить автотрансформаторы на подстанции Ростовская. Кроме того, по его словам, нужно ускорить ввод в эксплуатацию парогазовых установок и провести модернизацию генерирующего оборудования на Новочеркасской ГРЭС.
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ростовская область, россия, сергей цивилев, василий голубев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Ростовская область, Россия, Сергей Цивилев, Василий Голубев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго взяло под особый контроль электроснабжение в Ростовской области

Электроснабжение в Ростовской области будет на особом контроле Минэнерго

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкМонтажники во время проведения работ
Монтажники во время проведения работ - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Монтажники во время проведения работ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Минэнерго РФ берет под особый контроль ход обновления и строительства новых мощностей электроснабжения в Ростовской области, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, его слова приводятся в Telegram-канале министерства.
"Минэнерго берет под особый контроль ход обновления и строительства новых мощностей электроснабжения в Ростовской области... Надежное энергоснабжение потребителей объединенной энергосистемы Юга, в том числе Ростовской области, остается на особом контроле министерства энергетики вплоть до полной стабилизации работы энергетического комплекса региона", – сказал он.
В ходе обсуждения стороны рассмотрели вопросы увеличения генерирующих мощностей и предотвращения перегрузок оборудования. Глава Минэнерго отметил, что в связи с экстремально высокой температурой на Юге потребление электроэнергии выросло более чем на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. При этом потребление в Ростовской области увеличилось на 17,5%.
Министр подчеркнул, что для повышения надежности электроснабжения потребителей необходимо провести ряд мер, в частности установить автотрансформаторы на подстанции Ростовская. Кроме того, по его словам, нужно ускорить ввод в эксплуатацию парогазовых установок и провести модернизацию генерирующего оборудования на Новочеркасской ГРЭС.
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Ростовская областьРоссияСергей ЦивилевВасилий ГолубевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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